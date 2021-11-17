Зинченко: спасибо Жоре Бущану за тот сейв

24-летний полузащитник стал одним из героев матча против Боснии и Герцеговины. Именно гол Александра Зинченко увеличил надежды украинцев на плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Стоит увидеть Танцы и безумная радость: видео из раздевалки Украины после выхода в плей-офф отбора на ЧМ-2022

"Сине-желтые" одержали победу на выезде со счетом 0:2, второй гол команды забил Артем Довбик, который снова стал "джокером" команды. Хотя могло быть не все так радостно, если бы не безумные сейвы голкипера сборной Украины Георгия Бущана.

Также Александр поблагодарил Францию, которая переиграла на выезде финнов и помогла украинцам пробиться в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

"Добыли нужный результат и спасибо сборной Франции за то, что не подвели. Но сделали лишь половину работы, весной еще невероятно сложные матчи плей-офф. У нас было много брака и ошибок, в том числе из-за поля. И соперник довольно организованный, было непросто. Но мы вышли на второй тайм и собрались", – рассказал левый защитник Манчестер Сити.

И спасибо Жоре Бущану за тот сейв. Это произошло перед моими глазами. Я думал, что уже гол, но он сделал что-то невероятное. Он подтолкнул всю команду бежать вперед. Бущан сделал невероятную работу,

– добавил Зинченко.

Ворота Динамо спас команду от ударов с убийственных позиций. Бущан оставил свои владения неприкосновенными. Украина впервые в квалификационном раунде сыграла на ноль.

К слову. Своего соперника в плей-офф отбора украинцы узнают 26 ноября, когда состоится жеребьевка.