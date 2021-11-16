Шапаренко оставил в правильном положении Довбика передачей со своей половины, а форвард Днепра-1 реализовал выход один на один.

Первый гол в матче Зинченко прервал голевой застой и забил важный мяч в ворота Боснии и Герцеговины: видео

Видео гола Довбика

Босния и Герцеговина – Украина: коротко о матче