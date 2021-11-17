Счастливые эмоции после победы

Александр Петраков вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата мира-2022. Украинские футболисты не сдерживали эмоций радости после победного матча с боснийцами.

Больше о матче Украина победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022: видео голов

Сначала игроки поблагодарили украинских болельщиков, которые заполонили гостевой сектор на стадионе. Футболисты сделали памятную фотографию на фоне фанатов. Празднование продолжилось уже в подтрибунном помещении. Подопечные Петракова искренне радовались успеху, улыбка не сходила с их лица, наставник поздравил команду и обнял футболистов.

Самым зажигательным снова оказался лидер и старожил команды Тарас Степаненко. Опорник Шахтера задавал темп пению и танцам. Было видно, что игроки отдали все на футбольном поле, устали, но для радости еще нашли немного сил.

На видео видно, как Петраков подошел к Виктору Цыганкову, что-то сказал ему на ухо и обнял тепло.

К слову. Матч с Боснией и Герцеговиной завершился победой Украины со счётом 0:2. Голами отличились Александр Зинченко и Артем Довбик. Какое-то повторение матча 1/8 финала Евро-2020 против шведов.

Теперь украинцы ждут жеребьевку, которая состоится 26 ноября, где "сине-желтые" узнают своего соперника в плей-офф чемпионата мира-2022.

Видео из раздевалки сборной Украины