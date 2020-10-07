Это только слова, – Ломаченко ответил на заявление Лопеса о нокауте
Раскрутка поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом вышла на финишную прямую. Боксеры сделали обоюдные заявления о поединке, который состоится в ночь с 17 на 18 октября.
Чемпион мира по версии IBF Лопес обещает нокаутировать украинца. Однако обладатель титулов WBA, WBO и WBC Ломаченко скептически отнесся к заявлению неугомонного американца. Об этом сообщает 24 канал.
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Это только слова
Ломаченко, который имеет богатую любительскую и профессиональную карьеру, рассказал, что часто слышал подобные заявления от своих соперников.
По словам опытного Ломаченко, заявления Лопеса – это только слова, а на ринге все будет иначе.
Я слышал это много раз от многих боксеров, но это ничего не значит. Когда ты выходишь на ринг, ты забываешь о своих словах и о своих обещаниях. Ты просто пытаешься боксировать и драться. Для меня это только трешток, это только слова. Мы увидим, что произойдет на ринге,
– сказал Ломаченко ютуб-каналу Top Rank Boxing.
Вместе с тем Ломаченко считает, что противостояние с Лопесом будет сложным. Но украинец не спешит говорить, что Лопес большое испытание в его карьере.
Я не знаю, будет ли бой с Лопесом самым большим для меня. Я смогу сравнивать после поединка. Тогда я смогу ответить на этот вопрос. Посмотрим. Я знаю, что Лопес – жесткий, хороший боец. Для меня это будет нелегко, но посмотрим, как все сложится,
– сказал Василий.
Также Ломаченко не спешит думать о планах после поединка с Лопесом.
"Мои дальнейшие планы будут зависеть от того, что произойдет после боя с Лопесом. Это зависит от того, что мы сможем организовать. Я сделаю оптимальный для меня выбор", – сказал Ломаченко во время пресс-конференции.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар. В контракте на поединок не предусмотрен реванш.
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.