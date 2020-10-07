Раскрутка поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом вышла на финишную прямую. Боксеры сделали обоюдные заявления о поединке, который состоится в ночь с 17 на 18 октября.

Чемпион мира по версии IBF Лопес обещает нокаутировать украинца. Однако обладатель титулов WBA, WBO и WBC Ломаченко скептически отнесся к заявлению неугомонного американца. Об этом сообщает 24 канал.

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Это только слова

Ломаченко, который имеет богатую любительскую и профессиональную карьеру, рассказал, что часто слышал подобные заявления от своих соперников.

По словам опытного Ломаченко, заявления Лопеса – это только слова, а на ринге все будет иначе.

Я слышал это много раз от многих боксеров, но это ничего не значит. Когда ты выходишь на ринг, ты забываешь о своих словах и о своих обещаниях. Ты просто пытаешься боксировать и драться. Для меня это только трешток, это только слова. Мы увидим, что произойдет на ринге,

– сказал Ломаченко ютуб-каналу Top Rank Boxing.

Вместе с тем Ломаченко считает, что противостояние с Лопесом будет сложным. Но украинец не спешит говорить, что Лопес большое испытание в его карьере.

Я не знаю, будет ли бой с Лопесом самым большим для меня. Я смогу сравнивать после поединка. Тогда я смогу ответить на этот вопрос. Посмотрим. Я знаю, что Лопес – жесткий, хороший боец. Для меня это будет нелегко, но посмотрим, как все сложится,

– сказал Василий.

Также Ломаченко не спешит думать о планах после поединка с Лопесом.

"Мои дальнейшие планы будут зависеть от того, что произойдет после боя с Лопесом. Это зависит от того, что мы сможем организовать. Я сделаю оптимальный для меня выбор", – сказал Ломаченко во время пресс-конференции.

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