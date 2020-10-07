Це тільки слова, – Ломаченко відповів на заяву Лопеса про нокаут
Розкручування поєдинку між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом вийшло на фінішну пряму. Боксери зробили обопільні заяви щодо поєдинку, який відбудеться у ніч з 17 на 18 жовтня.
Чемпіон світу за версією IBF Лопес обіцяє нокаутувати українця. Однак володар титулів WBA, WBO і WBC Ломаченко скептично поставився до заяви невгамовного американця. Про це повідомляє 24 канал.
Дивіться також: Буде спекотно: з'явився офіційний трейлер бою Ломаченко – Лопес – відео
Це тільки слова
Ломаченко, який має багату любительську та професійну кар'єру, розповів, що часто чув подібні заяви від своїх суперників.
За словами досвідченого Ломаченка, заяви Лопеса – це тільки слова, а на ринзі все буде інакше.
Я чув це багато разів від багатьох боксерів, але це нічого не означає. Коли ти виходиш на ринг, ти забуваєш про свої слова і про свої обіцянки. Ти просто намагаєшся боксувати і битися. Для мене це тільки трешток, це тільки слова. Ми побачимо, що станеться на рингу,
– сказав Ломаченко ютуб-каналу Top Rank Boxing.
Разом з тим, Ломаченко вважає, що протистояння з Лопесом буде складним. Та українець не поспішає говорити, що Лопес найбільше випробування у його кар'єрі.
Я не знаю, чи буде бій з Лопесом найбільшим для мене. Я зможу порівнювати після поєдинку. Тоді я зможу відповісти на це питання. Подивимося. Я знаю, що Лопес – жорсткий, хороший боєць. Для мене це буде нелегко, але подивимося, як все складеться,
– сказав Василь.
Також Ломаченко не спішить думати про плани після поєдинку з Лопесом.
"Мої подальші плани залежатимуть від того, що станеться після бою з Лопесом. Це залежить від того, що ми зможемо організувати. Я зроблю оптимальний для мене вибір", – сказав Ломаченко під час пресконференції.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
- Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар. У контракті на поєдинок не передбачений реванш.
- В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.