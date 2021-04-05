Украинский боксер Александр Усик начал стремительно набирать вес. Непобедимый украинец набрал 5 килограмм по сравнению с предыдущим поединком против Дерека Чисоры.

Какой вес Усика

Осенью 2020 года во время официальной процедуры взвешивания перед боем против Чисоры весы под Усиком показали 98,4 килограмма. Украинец заметно набрал вес.

Кстати Усик сохранил место в рейтинге The Ring

Сначала Усик в своем инстаграме показал, что весит 101,7 килограмма. Впоследствии украинец добрался до отметки в более 102 килограмма.



Инстаграм Усика

Самый свежый вес 34-летнего крымчанина составляет 103 килограмма.



Инстаграм Усика

Сам Усик заявлял, что тщательно подходит к вопросу веса. Боксер не планирует специально набирать серьезный вес, чтобы не потерять управляемость в ринге. Также украинец утверждает, что его рабочий вес около ста килограммов.