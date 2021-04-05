Усик начал стремительно набирать вес: фото
Украинский боксер Александр Усик начал стремительно набирать вес. Непобедимый украинец набрал 5 килограмм по сравнению с предыдущим поединком против Дерека Чисоры.
Источник:24 канал
Какой вес Усика
Осенью 2020 года во время официальной процедуры взвешивания перед боем против Чисоры весы под Усиком показали 98,4 килограмма. Украинец заметно набрал вес.
Кстати Усик сохранил место в рейтинге The Ring
Сначала Усик в своем инстаграме показал, что весит 101,7 килограмма. Впоследствии украинец добрался до отметки в более 102 килограмма.
Инстаграм Усика
Самый свежый вес 34-летнего крымчанина составляет 103 килограмма.
Инстаграм Усика
Поделиться новостью