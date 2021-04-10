В эфире программы "Большой Куш" он прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика.
Смотрите также Усик кардинально сменил имидж и постриг длинные волосы: фото
"Есть много опций. Я не могу сейчас разглашать коммерческие тайны. Учитывая фактор того, что Усик – очень опасный соперник для Джошуа, если бой с Фьюри не состоятся, то, естественно, там, скорее всего, будут другие предложения в надежде сохранить титул и избежать боя с Александром. Мы посмотрим", – сказал Сиеста.
Усик – Джойс: эпопея потенциального боя
- По предварительной информации, следующим соперником украинского боксера должен был стать Джошуа, а не Джойс. Энтони должен был провести защиту титула WBO против Усика. Но чтобы Джошуа и Фьюри могли определить абсолютного чемпиона, в WBO решили, что Александру следует драться с Джойсом.
- На кону поединка боксеров должен быть титул временного чемпиона мира. Если кто-то из пары Джошуа – Фьюри откажется защищать титул, то Усик или Джойс получат полноценный титул.
- Команда Александра также никак не может договориться с Джойсом. Стороны не могут договориться об условиях контракта. Сторона украинца настаивает, что распределение гонорара должно быть 80/20 в пользу Усика.