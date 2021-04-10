В эфире программы "Большой Куш" он прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика.

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"Есть много опций. Я не могу сейчас разглашать коммерческие тайны. Учитывая фактор того, что Усик – очень опасный соперник для Джошуа, если бой с Фьюри не состоятся, то, естественно, там, скорее всего, будут другие предложения в надежде сохранить титул и избежать боя с Александром. Мы посмотрим", – сказал Сиеста.

Усик – Джойс: эпопея потенциального боя