Джойс легко остановит Усика

Обладатель пояса WBC убежден, что Джойс легко остановит 34-летнего Усика.

К слову Усик объяснил, почему бой с Джойсом рискованный

Джойс легко остановит Усика. Не думаю, что Усик сейчас представляет такую же угрозу, как несколько лет назад. Когда он сражался в первом тяжелом весе, он был хорош. У него было два боя в тяжелом весе, и в обоих он старался изо всех сил,

– сказал Тайсон.

По мнению Фьюри, Усик не выглядел хорошо в дебютном бою в тяжелом весе против Чаза Уиззерспуна. Также Тайсона не впечатлил поединок Усика против Дерека Чисоры.

"Я думаю, что большой Джо переступит через него. Это будет как бой средневесов, только в тяжелой категории. Мне кажется, что Джо его прибьет", – отметил Фьюри.

Как он будет сдерживать большого Джо?

Усика встречался с Джойсом на любительском уровне. Тогда Александр уверенно выиграл по очкам. Фьюри же считает, что за 12 раундов у Джойса будет больше шансов.

"Я даже не знаю, сколько времени сейчас бьются в любительском боксе, но когда я там выступал, было 4 раунда по 2 минуты. Думаю, сейчас они бьются 3 раунда по 3 минуты. Так что это не профессиональный бой. Когда у тебя есть 12 раундов, чтобы кого-то размазать, тебе не удастся убегать и набирать очки то тут, то там", – сказал британец.

Фьюри добавил, что Усик не смог сдерживать Дерека Чисору из-за габаритов последнего. Следовательно, у украинца могут быть проблемы с Джойсом.

"Так как, черт побери, он будет сдерживать большого Джо с ростом 205 сантиметров и весом почти 127 килограммов в течение 12 раундов по три минуты? Это неравный бой", – резюмировал Тайсон.

На кону потенциального боя Усик – Джойс может быть титул временного чемпиона WBO. Пока стороны не договорились о поединке.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24​