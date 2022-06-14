Автор первого гола "сине-желтых"
Первую часть матча против Ирландии украинские футболисты провалили. Поэтому в перерыве их ждал серьезный разговор с Александром Петраковым, пишет 24 канал.
К теме Возвращение капитана: Петраков объявил боевой состав сборной Украины на матч против Ирландии
Не успел комментатор матча назвать составы сборных, как Довбик сравнял цифры на табло – 1:1. Ярмоленко стал адресатом передачи из глубины поля. Мастерски "пошил в дураки" опекуна и прострелил на дальнюю стойку. Довбик встретился с мячом и пробил уже в пустые ворота.
Артем вышел в стартовом составе Украины вместо основного форварда Романа Яремчука, получившего накануне травму.
Видео гола Довбика
Напомним, что первая 45-минутка закончилась полным преимуществом гостей, воплощенной в гол.