Вдало вийшов із заміни

14 червня "синьо-жовті" розписали мирову з Ірландією у домашньому матчі, який приймав польський Лодзь. Гості першими розмочили нулі на табло. Натан Коллінз пройшов декількох українців, увірвався до воріт Різника та пробив повз голкіпера, пише 24 канал.

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На перерву збірні пішли якраз за мінімальною перевагою у рахунку ірландців – 0:1. По перерві українські футболісти включились та зрівняли цифри на табло. Андрій Ярмоленко своєю чарівною лівою віддав на вільного Артема Довбика. Нападнику Дніпра-1 нічого не залишалось, як забити вже у порожні ворота.

На жаль, команді Олександра Петракова не вдалось оформити третю перемогу до ряду. Нічия – 1:1. Цікаво, що найкращим у складі України став гравець, який вийшов на заміну. Найбільшу оцінку отримав Михайло Мудрик, який на 28-й хвилині замінив травмованого Руслана Маліновського. Вінгер Шахтаря класно увійшов у гру та був одним із найактивніших серед футболістів у синій футболці – 7.3.

Автор єдиного голу нашої збірної Довбик отримав оцінку 7.2.

Одним із найгірших у складі України став Олександр Зінченко – 6.1. Нижче лише у Данила Сікана, який вийшов із заміни – 6.0.

Найкращим футболістом матчу став захисник Ірландії, який забив гол, Натан Коллінз – 8.6.



Україна – Ірландія: оцінки гравців за матч / Скриншот із WhoScored

Україна закінчила першу частину сезону у Лізі націй-2022/2023 у статусі лідера групи. За три тури "синьо-жовті" здобули 7 очок – дві перемоги та одна мирова.

Шотландія "дихає у спину" – 6 балів.

Третьою йде Ірландія – 4 очки, а замикає групу Вірменія (3 бали).

До слова. Наступний матч у Лізі націй збірна України зіграє 21 вересня 2022 року. Суперником українців буде усім добре знайома Шотландія.