Это было невероятно, – Шевченко поздравил сборную Украины с победой над Шотландией
Источник:инстаграмм Андрея Шевченко
Бывший наставник и футболист сборной Украины Андрей Шевченко не мог упустить игру родной сборной. Обладатель "Золотого мяча" одним из первых поздравил ребят с победой.
Шевченко: Приветствую сборную Украины с победой
Андрей Шевченко с трибун стадиона "Гэмпден Парк" поддерживал украинскую сборную. Видим, что наставник приехал в Глазго на фарт, а "сине-желтые" обыграли Шотландию в борьбе за чемпионат мира-2022.
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Тренер приветствовал национальную команду в своих соцсетях. Он отметил, что эта победа очень важна не только для сборной, но и для всей страны. Приветствие Шевченко написал на украинском языке, а продублировал на английском.
Поздравляю сборную Украины с победой. Это была невероятно очень важная победа. Слава Украине!,
– написал Шевченко.
Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Петраков посвятил эту победу украинскому народу.
Ход важного поединка
- Поединок против Шотландии завершился победой Украины со счетом 1:3. Нули на табло размочил Андрей Ярмоленко, выведший команду на футбольное поле с капитанской повязкой. Андрей красиво опрокинул голкипера соперника после роскошной передачи Руслана Малиновского. Именно Ярмоленко стал лучшим футболистом матча по версии WhoScored.
- Именно со счётом 0:1 закончился первый тайм.
- Почти сразу после перерыва Яремчук удвоил преимущество украинцев. Роман ударом головой прошил сетку ворот Шотландии после верховой передачи от Александра Караваева.
- Затем "сине-желтые" несколько устали и отдали инициативу хозяевам, которые отквитали один гол благодаря точному удару Каллума Макгрегора и грубой ошибке нашего голкипера Георгия Бущана.
- Уже по доброй традиции точку в матче поставил Довбык. Все как на Евро-2020 в игре против Швеции. Артем результативно запер пас от Александра Зинченко и поставил точку в поединке.
- Теперь 5 июня подопечные Александра Петракова сыграют в финальном сражении за чемпионат мира-2022 против Уэльса.
Тренерская карьера Шевченко в сборной Украины
- С 2016 года Андрей Шевченко приступил к работе в национальной команде. Сначала наставник исполнял роль ассистента главного тренера сборной. В этой должности пробыл с февраля по июль и вскоре возглавил "сине-желтых".
- С июля 2016 по август 2021 руководил командой. Покинул пост главного тренера после выступления на чемпионате Европы-2020, где Украина дошла до стадии четвертьфинала, где уступила Англию.
- Во главе сборной провел 52 матча.