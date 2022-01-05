Это был невероятный психологический удар, – Зинченко о поражении в финале Лиги чемпионов

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о психологическом состоянии после финального матча Лиги чемпионов против Челси. Поединок состоялся 29 мая и завершился поражением "горожан" со счетом 0:1.

По словам украинского футболиста, для него это поражение было невероятным психологическим ударом.

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"Поражение в Лиге чемпионов было невероятным психологическим ударом: по мне и по нашей семье. В такие моменты сложно откуда-то брать энергию, энтузиазм и желание. Но случилось как случилось. Теперь мы имеем безумный опыт, как реагировать на такие ситуации.

Одним из первых, кто мне написал, был Анатолий Тимощук. Он написал, что свою первую Лигу чемпионов с третьего раза выиграл. Когда человек чего-то хочет, он этого добьется. Нужно становиться злее и голоднее. Это был сильный психологический удар по нашей семье", – сказал Зинченко.

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