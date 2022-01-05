Это был невероятный психологический удар, – Зинченко о поражении в финале Лиги чемпионов
Источник:ютуб-канал "Бомбардир"
Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о психологическом состоянии после финального матча Лиги чемпионов против Челси. Поединок состоялся 29 мая и завершился поражением "горожан" со счетом 0:1.
По словам украинского футболиста, для него это поражение было невероятным психологическим ударом.
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"Поражение в Лиге чемпионов было невероятным психологическим ударом: по мне и по нашей семье. В такие моменты сложно откуда-то брать энергию, энтузиазм и желание. Но случилось как случилось. Теперь мы имеем безумный опыт, как реагировать на такие ситуации.
Одним из первых, кто мне написал, был Анатолий Тимощук. Он написал, что свою первую Лигу чемпионов с третьего раза выиграл. Когда человек чего-то хочет, он этого добьется. Нужно становиться злее и голоднее. Это был сильный психологический удар по нашей семье", – сказал Зинченко.
Манчестер Сити – Челси: что известно о финале ЛЧ
- Гол Гаверца стал первым и единственным в финале Лиги чемпионов (0:1). Зинченко отыграл все 90 минут и стал лучшим в составе команды Пепа Гвардиолы.
- После противостояния украинец не сдерживал эмоций и со слезами на глазах взобрался за серебряной наградой. Александр сразу снял с шеи медаль и направился в подтрибунное помещение.
- Зинченко стал третьим украинцем, проигравшим в финале Лиги чемпионов. До этого такой негативный опыт переживали в своей карьере Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Правда, легенды футбола имеют в своем активе и победы в финале.