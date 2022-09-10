Арум: Не думаю, что это произойдет
А вот промоутер Боб Арум считает, что это сражение вряд ли состоится. Он поделился своим мнением о возможном поединке Фьюри – Джошуа.
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Не думаю, что это произойдет. Если Фьюри хочет этого, я поставлю себя на место Эдди Хирна и Джошуа – после двух поражений Усику ты хочешь дать ему вернуться 2 поединками, чтобы вернуть уверенность. Если он вернется с Фьюри, это будет побоище,
– сказал специалист
Также промоутер прокомментировал призы боксеров за встречу.
"60/40 – распределение гонораров? Довольно честно, нет? Джошуа уже не чемпион. Но опять же, не стоит торопиться – не верю, что бой Фьюри против Джошуа состоится в этом году", – добавил Арум.
Фьюри – Джошуа: что известно
- Напомним, что 20 августа Энтони во второй раз уступил Александру Усику. Украинец выиграл бой раздельным решением судей.
- После реванша Тайсон Фьюри заявил, что готов вернуться ринг ради Усика, однако он стремится к встрече уже в этом году. Александр признался, что не готов боксировать в ближайшее время, ему необходимо время для восстановления.
- Фьюри решил найти ему замену и обратился к Джошуа, тот согласился на поединок. Энтони даже рассказал, когда он готов выйти на ринг.
- Также Джошуа согласился с разделением гонорара за возможное сражение с "Цыганским королем".