Арум: Не думаю, что это произойдет

А вот промоутер Боб Арум считает, что это сражение вряд ли состоится. Он поделился своим мнением о возможном поединке Фьюри – Джошуа.

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Не думаю, что это произойдет. Если Фьюри хочет этого, я поставлю себя на место Эдди Хирна и Джошуа – после двух поражений Усику ты хочешь дать ему вернуться 2 поединками, чтобы вернуть уверенность. Если он вернется с Фьюри, это будет побоище,

– сказал специалист

Также промоутер прокомментировал призы боксеров за встречу.

"60/40 – распределение гонораров? Довольно честно, нет? Джошуа уже не чемпион. Но опять же, не стоит торопиться – не верю, что бой Фьюри против Джошуа состоится в этом году", – добавил Арум.

Фьюри – Джошуа: что известно