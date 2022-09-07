Хирн: Мы хотим провести бой в декабре
Свергнутый Александром Усиком боксер не прочь выйти в ринг против Фьюри. Тайсон предложил Джошуа щедрое предложение по распределению гонорара – 60/40 в свою пользу. На что Энтони ответил согласием.
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Эдди Хирн, промоутер Джошуа рассказал, что поединок состоится еще в 2022 году, а точнее 17 декабря. Оба боксера поразятся в Кардиффе.
Интересно, что команда Энтони хочет, если в их противостоянии будет реванш, то распределение гонорара в этом случае было наоборот.
Мы приняли предложение 60/40. Мы хотим, чтобы было наоборот в случае реванша. Потому что если ты чемпион, то заслуживаешь большего. Это честно. Мы хотим провести сражение в декабре. Он может состояться 17 декабря стадион "Миллениум" в Кардиффе. Это идеально,
– сказал Хирн.
Усик хочет боя с Фьюри, но тот не хочет ждать
- Фьюри не стал ждать Усика и бросил вызов Джошуа, который дал положительный ответ: "Буду готов в декабре".
- Александр хочет сразиться против Тайсона, но не готов возвращаться на ринг 2022 года. Украинец объяснил это тем, что хочет залечить старые травмы, которые дали о себе знать после реванша с Энтони. Поэтому следующий бой украинского боксера состоится не раньше 2023 года.
- "Цыганский король" увидел в таком объяснении Усика ложь.
- После чего менеджер украинца Эгис Климас сказал, что бой Фьюри – Джошуа может состояться только после встречи Тайсона с Александром. Он назвал поединок обоих британцев хорошим поединком проигравших Усику.