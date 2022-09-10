Арум: Не думаю, що це станеться
А от промоутер Боб Арум вважає, що цей бій навряд чи відбудеться. Він поділився своїми думками щодо можливого поєдинку Ф'юрі – Джошуа.
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Не думаю, що це станеться. Якщо Ф'юрі хоче цього, то я поставлю себе на місце Едді Хірна та Джошуа – після двох поразок Усику ти хочеш дати йому повернутись 2 поєдинками, щоб повернути впевненість. Якщо він повернеться з Ф'юрі, це буде побоїще,
– сказав фахівець
Також промоутер прокоментував призові боксерів за можливу зустріч.
"60/40 – розподіл гонорарів? Доволі чесно, ні? Джошуа вже не чемпіон. Але знову ж, не варто поспішати – не вірю, що бій Ф'юрі проти Джошуа відбудеться цього року", – додав Арум.
Ф'юрі – Джошуа: що відомо
- Нагадаємо, що 20 серпня Ентоні вдруге поступився Олександру Усику. Українець виграв бій роздільним рішенням суддів.
- Після реваншу Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий повернутися ринг заради Усика, однак він прагне зустрічі вже цього року. Олександр зізнався, що не готовий боксувати найближчим часом, йому необхідний час на відновлення.
- Тож Ф'юрі вирішив знайти йому заміну та звернувся до Джошуа, той погодився на поєдинок. Ентоні навіть розповів, коли він готовий вийти на ринг.
- Також Джошуа погодився з поділом гонорару за можливий бій з "Циганським королем".