Арум: Не думаю, що це станеться

А от промоутер Боб Арум вважає, що цей бій навряд чи відбудеться. Він поділився своїми думками щодо можливого поєдинку Ф'юрі – Джошуа.

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Не думаю, що це станеться. Якщо Ф'юрі хоче цього, то я поставлю себе на місце Едді Хірна та Джошуа – після двох поразок Усику ти хочеш дати йому повернутись 2 поєдинками, щоб повернути впевненість. Якщо він повернеться з Ф'юрі, це буде побоїще,

– сказав фахівець

Також промоутер прокоментував призові боксерів за можливу зустріч.

"60/40 – розподіл гонорарів? Доволі чесно, ні? Джошуа вже не чемпіон. Але знову ж, не варто поспішати – не вірю, що бій Ф'юрі проти Джошуа відбудеться цього року", – додав Арум.

Ф'юрі – Джошуа: що відомо