Это большой кусок и моей работы, – Шевченко о выходе Украины в плей-офф

Экс-наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко поделился мыслями относительно украинского футбола. Тренер Дженоа упомянул о работе в сборной Украины.

"Сборная всегда будет родной командой"

Бывший тренер "сине-желтых" признался, что следит за успехами сборной Украины. Некоторым футболистам он даже звонил по телефону после победы над боснийцами.

Кстати Шевченко дебютировал во главе Дженоа поражением Роме: "грифоны" опустились в зону вылета

Это большой кусок моей работы, моего тренерского штаба. Будем смотреть, следить. Для меня и моего штаба сборная всегда будет родной командой,

– сказал Шевченко.

Также наставник Дженоа рассказал, почему украинские футбольные клубы не могут соперничать с европейскими грандами.

"Самое главное – дождаться поколения, когда сможем создать конкурентоспособную команду в одном или другом клубе, которая сможет реализовывать все задачи, которые перед ней ставятся. Думаю, наши два ведущих клуба, некоторые, которые подтягиваются к Динамо и Шахтеру, имеют шансы сделать это", – считает наставник "грифонов".

Путь Украины в плей-офф

16 ноября сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Поединок завершился со счётом 0:2.

Второй этап квалификации пройдет в совершенно новом формате, в нем примут участие 12 команд, хотя будут праздновать в итоге только три из них.

Уже 24-29 марта состоятся матчи плей-офф за выход на чемпионат мира.

Соперники "сине-желтых" определятся по итогам жеребьевки, которая состоится 26 ноября.