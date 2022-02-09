Это безумие, – Велепец о случаях коронавируса в сборной Украины на Олимпиаде
Источник:"Суспільне Спорт"
Женская сборная Украины по биатлону сейчас находится в трудном положении. Из-за коронавируса участие в эстафетной гонке под вопросом.
Велепец: я уже не верю никому
Главный тренер женской команды Урош Велепец обеспокоен ситуацией в сборной. Поскольку сразу две спортсменки находятся на самоизоляции.
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На спринтерской гонке Украина выступит неполной квотой. К основной команде присоединилась Анастасия Меркушина, которая выступит в Пекине.
"Скажу вам правду, это безумие. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный – потом опять хуже показывает. Я уже не верю никому. Так у Даши, так у Мишки Гуменяка, Игоря Ященко, Елены Белосюк, Юрая Санитры. Они сидят уже десять дней, Санитра – уже почти две недели. Один день результат отрицательный, а на следующий – положительный: на рубеже 33 – 35", – сказал Велепец
Насколько я человек доверчивый и хочу видеть у всех лучшее, но здесь уже... Надеюсь, я неправ и их раньше выпустят, потому что уже и так есть две недели карантина,
– подчеркнул специалист.
Коронавирус в сборной Украины
- Первым положительный тест сдал главный тренер мужской команды Юрай Санитра. К тому же вирус у него обнаружили сразу по прибытии в Пекин.
- Сперва отмечали, что наставник сможет вернуться в команду через 7 дней после обнаружения болезни. Однако Санитра до сих пор находится на изоляции.
- Также положительный тест на коронавирус сдал Игорь Ященко. Однако повторная проба была отрицательной.
- 2 февраля стало известно, что Елена Белосюк отправилась на самоизоляцию из-за коронавирусной болезни. А перед индивидуальной гонкой положительный тест сдала и Дарья Блашко.