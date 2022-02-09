Это безумие, – Велепец о случаях коронавируса в сборной Украины на Олимпиаде

Женская сборная Украины по биатлону сейчас находится в трудном положении. Из-за коронавируса участие в эстафетной гонке под вопросом.

Велепец: я уже не верю никому

Главный тренер женской команды Урош Велепец обеспокоен ситуацией в сборной. Поскольку сразу две спортсменки находятся на самоизоляции.

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На спринтерской гонке Украина выступит неполной квотой. К основной команде присоединилась Анастасия Меркушина, которая выступит в Пекине.

"Скажу вам правду, это безумие. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный – потом опять хуже показывает. Я уже не верю никому. Так у Даши, так у Мишки Гуменяка, Игоря Ященко, Елены Белосюк, Юрая Санитры. Они сидят уже десять дней, Санитра – уже почти две недели. Один день результат отрицательный, а на следующий – положительный: на рубеже 33 – 35", – сказал Велепец

Насколько я человек доверчивый и хочу видеть у всех лучшее, но здесь уже... Надеюсь, я неправ и их раньше выпустят, потому что уже и так есть две недели карантина,

– подчеркнул специалист.

Коронавирус в сборной Украины