Велепець: Я вже не вірю нікому

Головний тренер жіночої команди Урош Велепець стурбований ситуацією у збірній. Оскільки відразу дві спортсменки перебувають на самоізоляції.

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На спринтерську гонку Україна виступить неповною квотою. До основної команди доєдналася Анастасія Меркушина, яка виступить у Пекіні.

"Скажу вам правду, це божевільня. Динаміка є, вона йде вгору, а коли вже думаєш, що завтра буде негативний – потім знову гірше показує. Я вже не вірю нікому. Так у Даші, так у Мишка Гуменяка, Ігоря Ященка, Олени Білосюк, Юрая Санітри. Вони сидять уже десять днів, Санітра – вже майже два тижні. Одного дня результат негативний, а наступного – позитивний: на межі 33-35", – сказав Велепець

Наскільки я людина довірлива й хочу бачити в усіх краще, але тут уже... Сподіваюся, я неправий і їх раніше випустять, бо вже й так є два тижні карантину,

– наголосив фахівець.

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