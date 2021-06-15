Эриксен обратился к фанатам с больничной койки после остановки сердца в матче Евро-2020: фото

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией. Игрок обратился к болельщикам после остановки сердца.
Обращение Эриксена
Кристиан Эриксен выложил фотографию на своей странице в инстаграме, где успокоил фанатов. Лидер сборной Дании обратился к болельщикам из больничной палаты.
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Привет всем! Спасибо за вашу поддержку и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке. Мне еще надо будет пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию,
– написал футболист.
Что случилось с Кристианом Эриксеном: кратко
- В конце первого тайма матча Евро – 2020 Дания-Финляндия Эриксен потерял сознание. Капитан Дании Симон Кьяер первым увидел падение партнера по команде и оказывал помощь футболисту.
- После этого на футбольное поле выбежали медики. Другие футболисты Дании сделали круг вокруг Эриксена. Все для того, чтобы эпизод не попал в объективы камер.
- Кристиан покидал поле на носилках, у него были открыты глаза. Игрока сразу госпитализировали в ближайшую больницу, где продолжили спасать жизни футболисту. Оттуда поступили положительные новости, что состояние Эриксена стабильное. Врачи пока не нашли причины остановки сердца полузащитника.
- Врач сборной Дании сообщил, что Эриксен пережил остановку сердца. Футболиста "вернули" после одного разряда дефибриллятора.
- Матч Дания-Финляндия решили доиграть в тот же день. Финляндия одержала минимальную победу. Футболисты Дании вроде бы вышли на футбольное поле в тот же день по просьбе самого Эриксена.