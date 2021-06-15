Эриксен обратился к фанатам с больничной койки после остановки сердца в матче Евро-2020: фото

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией. Игрок обратился к болельщикам после остановки сердца.

Обращение Эриксена

Кристиан Эриксен выложил фотографию на своей странице в инстаграме, где успокоил фанатов. Лидер сборной Дании обратился к болельщикам из больничной палаты.

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Привет всем! Спасибо за вашу поддержку и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи. Я в порядке. Мне еще надо будет пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию,

– написал футболист.

Что случилось с Кристианом Эриксеном: кратко