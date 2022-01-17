Брентфорд предлагает контракт Эриксену

Эриксен имеет несколько предложений продолжить карьеру в Европе, но склоняется к тому, чтобы вернуться в АПЛ. В его услугах заинтересован новичок Премьер-лиги – Брентфорд.

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Сообщается, что клуб ведет переговоры с футболистом. Брентфорд предложил 29-летнему датчанину контракт на 6 месяцев с возможностью продления еще на год.

Эриксен возвращается в АПЛ

Кристиан уже выступал в Премьер-лиге за лондонский Тоттенхэм. Игрок защищал цвета "шпор" с 2013 до 2020 года.

После этого Эриксен присоединился к Интеру, но зимой 2021-го года миланцы расторгли контракт с футболистом. Сейчас полузащитник в статусе свободного агента.

Интер вынужденно отказался от услуг Эриксена, так как после Евро-2020 ему имплантировали кардиостимулятор, с которым запрещено играть в Италии.

Как известно, футболист потерял сознание во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией. Футболист перенес остановку сердца.

От трагических последствий Эриксена спас капитан сборной Дании Симон Кьяер.

В конце 2021-го года Кристиан вернулся к тренировкам на футбольном поле. Он работал в датском клубе Оденсе.