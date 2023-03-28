Джошуа напомнил о себе: дважды битый Усиком боксер хочет поединка с Тайсоном Фьюри

AJ готов цепляться за любое статусное сражение, чтобы восстановить спортивную репутацию после двух поражений от Александра Усика. Теперь же Энтони намерен сойтись с "Цыганским королем".

Бой за звание абсолютного чемпиона по боксу в сверхтяжелом весе сорван. Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри долго не могли договориться об условиях распределения прибыли

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В результате стороны завершили переговоры и объявили, что поединка не будет. Теперь Усик и Фьюри будут искать себе новых соперников. Это позволило засветиться в СМИ Энтони Джошуа.

Британец, дважды уступивший Усика за прошедшие полтора года, сначала вызвал украинца на третье сражение. Теперь же AJ грезит надеждами, что Тайсон Фьюри захочет с ним боя.

На мой взгляд, нет лучшего времени для нашего боя с Фьюри, чем сейчас. Если Тайсон ни с кем не договорится, ему нужен я. Мы пытались провести этот поединок трижды. Фактически подписали все и скрепили печатью. Я даже начал лагерь, но все сорвалось. Потом была попытка, когда я вторично проиграл Усику, Тайсон давал мне дедлайн. Трудно, когда кто-то пытается диктовать вам и давить. Но есть то, что имеем. Понимаю его разочарование, он хотел поединка, но времени было мало,

– отметил Джошуа.

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Напомним, что у Энтоне уже запланировано сражение на 1 апреля. Соперником AJ станет американец Джермейн Франклин, выигравший 21 из 22 поединков в своей карьере.

Стоит знать. За свою профессиональную карьеру Энтон Джошуа провел 27 поединков, из которых выиграл 24 (нокаутом – 22). Кроме двух поражений Усику, AJ уступал Энди Руису, но позже брал у него реванш.

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