Джошуа напомнил о себе: дважды битый Усиком боксер хочет поединка с Тайсоном Фьюри
Источник:talkSPORT
AJ готов цепляться за любое статусное сражение, чтобы восстановить спортивную репутацию после двух поражений от Александра Усика. Теперь же Энтони намерен сойтись с "Цыганским королем".
Бой за звание абсолютного чемпиона по боксу в сверхтяжелом весе сорван. Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри долго не могли договориться об условиях распределения прибыли
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В результате стороны завершили переговоры и объявили, что поединка не будет. Теперь Усик и Фьюри будут искать себе новых соперников. Это позволило засветиться в СМИ Энтони Джошуа.
Британец, дважды уступивший Усика за прошедшие полтора года, сначала вызвал украинца на третье сражение. Теперь же AJ грезит надеждами, что Тайсон Фьюри захочет с ним боя.
На мой взгляд, нет лучшего времени для нашего боя с Фьюри, чем сейчас. Если Тайсон ни с кем не договорится, ему нужен я. Мы пытались провести этот поединок трижды. Фактически подписали все и скрепили печатью. Я даже начал лагерь, но все сорвалось. Потом была попытка, когда я вторично проиграл Усику, Тайсон давал мне дедлайн. Трудно, когда кто-то пытается диктовать вам и давить. Но есть то, что имеем. Понимаю его разочарование, он хотел поединка, но времени было мало,
– отметил Джошуа.
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Напомним, что у Энтоне уже запланировано сражение на 1 апреля. Соперником AJ станет американец Джермейн Франклин, выигравший 21 из 22 поединков в своей карьере.
Бой Усик – Фьюри: что дальше
- Александр Усик владеет чемпионскими поясами WBA, WBO и IBF, которые он выиграл в двух боях против Энтони Джошуа. В свою очередь Тайсону Фьюри принадлежит пояс WBC.
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мог пройти в декабре прошлого года, однако Александр отказался драться в 2022-м из-за повреждений.
- После этого стороны договаривались об организации встречи на 29 апреля 2023 года. Место боя – стадион "Уэмбли" в Лондоне.
- Когда бой был под угрозой срыва, Фьюри поставил Усику ультиматум по распределению прибыли от поединка – 70% на 30% в его пользу.
- Усик согласился на это деление, но поставил Тайсону условие перечислить 1 миллион фунтов из его прибыли в помощь Украине в войне с Россией.
- Впрочем, со стороны команды Тайсона выставлялись все новые условия, на которые Усик не был согласен. В итоге промоутеры объявили, что боя за абсолют не будет.
- Теперь Усик должен провести обязательную защиту титула WBA. Соперником должен стать Даниэль Дюбуа. Другими вероятными кандидатами на бой с украинцем являются Филипп Хргович и Деонтей Уайлдер.