Новым соперником свергнутого Усиком боксера станет американец Джермейн Франклин. Поединок состоится 1 апреля на арене О2 в Лондоне.

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Джошуа: Я бы однозначно наслаждался возможностью сразиться с ним снова

В преддверии этого поединка Эй Джей вспомнил поражение от украинского соперника и даже заявил, что был бы не прочь в третий раз выйти в ринг против Усика.

Я дважды проиграл Усику. Я подвел многих людей, потому нормально воспринимаю критику. Я ее заслужил. Я всегда полагаюсь на себя большие ожидания, но в лице Усика я получил действительно очень сильного соперника. Я бы однозначно наслаждался возможностью сразиться с ним снова,

– сказал Джошуа.

Напомним, что первый поединок Усик – Джошуа прошел 25 сентября 2021 года. Боксеры провели весь 12-раундовый путь на арене "Тоттенхэм", Александр праздновал победу по единогласному решению судей – 117:112, 116:112 и 115:113.

20 августа 2022 года Энтони попытался взять реванш, но Александр снова был сильнее. Хотя вторая встреча была гораздо сложнее для украинца. И снова Усик одержал победу по раздельному решению судей – 113:115, 115:113 и 116:112.