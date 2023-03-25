Чрезмерное тщеславие и жадность Тайсона Фьюри стали причиной срыва "Боя века" с Александром Усиком. Однако время не стоит на месте и на звездных супертяжах появились титулованные претенденты.

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Журналист назвал соперника Фьюри

По сообщению авторитетного инсайдера Майка Копинджера, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести бой против обладателя временного титула WBO Джо Джойса. Однако "Цыганскому королю" придется подождать своего соперника.

15 апреля Джойс проведет бой с возрастным китайцем Чжаном Чжилеем. В случае победы "Джаггернаут" сразится с "Цыганским королем".

Британским боксерам не составит труда договориться о бое, потому что их дела ведет тот же промоутер – Фрэнк Уоррен.

Интересно, что 4 декабря прошлого года после победы Фьюри над Чисорой Джойс сделал сообщение в Instagram: "Я следующий в очереди, если двое (Усик и Фьюри) ничего не подпишут".

Что известно о Джо Джойсе