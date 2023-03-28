Бій за звання абсолютного чемпіону з боксу у надважкій вазі зірваний. Команди Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку

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У підсумку сторони завершили перемовини і оголосили, що поєдинку не буде. Тепер Усик і Ф'юрі будуть шукати собі нових суперників. Це дозволило засвітитись у ЗМІ Ентоні Джошуа.

Британець, який двічі поступився Усика за минулі півтора роки, спочатку викликав українця на третій бій. Тепер же AJ марить надіями, що Тайсон Ф'юрі захоче із ним бою.

На мій погляд, немає кращого часу для нашого бою з Ф’юрі, ніж зараз. Якщо Тайсон ні з ким не домовиться, йому буду потрібен я. Ми намагалися провести цей поєдинок тричі. Фактично підписали все та скріпили печаткою. Я навіть почав табір, але все зірвалося. Потім була спроба, коли я вдруге програв Усику, Тайсон давав мені дедлайн. Важко, коли хтось намагається диктувати вам і тиснути. Але маємо те, що маємо. Розумію його розчарування, він хотів поєдинку, але часу було замало,

– відзначив Джошуа.

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Нагадаємо, що у Ентоні вже запланований бій на 1 квітня. Суперником AJ стане американець Джермейн Франклін, який виграв 21 з 22-х поєдинків у своїй кар'єрі.

Варто знати. За свою професійну кар'єру Ентон Джошуа провів 27 поєдинків, з яких виграв 24 (нокаутом – 22). Окрім двох поразок Усику, AJ поступався Енді Руїсу, але пізніше брав у нього реванш.

Бій Усик – Ф'юрі: що далі