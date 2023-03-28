Бій за звання абсолютного чемпіону з боксу у надважкій вазі зірваний. Команди Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі довго не могли домовитись щодо умов розподілу прибутку
До теми Дочекався свого часу: битий Усиком британець став головним претендентом на бій з Ф'юрі
У підсумку сторони завершили перемовини і оголосили, що поєдинку не буде. Тепер Усик і Ф'юрі будуть шукати собі нових суперників. Це дозволило засвітитись у ЗМІ Ентоні Джошуа.
Британець, який двічі поступився Усика за минулі півтора роки, спочатку викликав українця на третій бій. Тепер же AJ марить надіями, що Тайсон Ф'юрі захоче із ним бою.
На мій погляд, немає кращого часу для нашого бою з Ф’юрі, ніж зараз. Якщо Тайсон ні з ким не домовиться, йому буду потрібен я. Ми намагалися провести цей поєдинок тричі. Фактично підписали все та скріпили печаткою. Я навіть почав табір, але все зірвалося. Потім була спроба, коли я вдруге програв Усику, Тайсон давав мені дедлайн. Важко, коли хтось намагається диктувати вам і тиснути. Але маємо те, що маємо. Розумію його розчарування, він хотів поєдинку, але часу було замало,
– відзначив Джошуа.
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Нагадаємо, що у Ентоні вже запланований бій на 1 квітня. Суперником AJ стане американець Джермейн Франклін, який виграв 21 з 22-х поєдинків у своїй кар'єрі.
Бій Усик – Ф'юрі: що далі
- Олександр Усик володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO та IBF, які він виграв у двох боях проти Ентоні Джошуа. У свою чергу Тайсону Ф'юрі належить пояс WBC.
- Поєдинок за звання абсолютного чемпіона міг пройти у грудні минулого року, однак Олександр відмовився битися у 2022-му через пошкодження.
- Після цього сторони домовлялись про організацію зустрічі на 29 квітня 2023 року. Місце бою – стадіон "Вемблі" в Лондоні.
- Коли бій був під загрозою зриву, Ф'юрі поставив Усику ультиматум щодо розподілу прибутку від поєдинку – 70% на 30% на його користь.
- Усик погодився на цей розподіл, але поставив Тайсону умову перерахувати 1 мільйон фунтів з його прибутку на допомогу Україні у війні з Росією.
- Втім з боку команди Тайсона виставлялись все нові умови, на які Усик не був згодний. У підсумку промоутери оголосили, що бою за абсолют не буде.
- Тепер Усик має провести обов'язковий захист титулу WBA. Суперником має стати Даніель Дюбуа. Іншими ймовірними кандидатами на бій з українцем є Філіп Хргович та Деонтей Вайлдер.