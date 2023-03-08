Игрок Челси в объятиях подарил футболку мальчику, расплакавшемуся выбежавшему на поле – видео
Ведущий игрок лондонского Челси Энцо Фернандес стал участником милого эпизода. Футболист подарил памятный момент юному фанату "аристократов".
Лондонский Челси мужественно обыграл дортмундскую Боруссию (2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако Энцо Фернандес и после игры отметился милым поступком. 24 канал.
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Теплые отношения между болельщиками и игроками
Аргентинский полузащитник стал героем трогательного момента. После победного поединка над Боруссией фанаты Челси были в эйфории от триумфа своей любимой команды. Маленький болельщик лондонского коллектива в слезах выбежал на футбольное поле и направился к своему кумиру Энцо Фернандесу. Аргентинец в свою очередь обнял мальчика и подарил ему свою игровую футболку, а вместе с тем момент, который на всю жизнь запечатлеется в памяти юного фаната Челси.
Видео трогательного эпизода:
Карьера Энцо Фернандеса
- Аргентинский футболист феерически зарекомендовал себя в Европе в своем первом сезоне за португальскую Бенфику. Его мотивировали Челси приобрести Энцо за 121 миллион евро.
- Также Энцо Фернандес неожиданно для всех стал ведущим игроком сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре, с которой полузащитник Челси завоевал долгожданный трофей.