Роман Яремчук сыграл за Брюгге против своего бывшего клуба Бенфики (5:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Фанаты "орлов" отдали честь украинскому нападающему, который в свое время защищал цвета португальского коллектива. 24 канал.

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Символ уважения

Украинский форвард бельгийцев Роман Яремчук вышел на поле с первых минут на важный матч. Однако нападающий не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 62-й минуте встречи. В момент, когда Яремчук покидал поле, болельщики Бенфики решили тепло попрощаться с Романом. Фанаты "орлов" на "Эштадиу да Луж" устроили украинцу ему трогательную стоячую овацию.

Видео аплодисменты фанов Бенфики Яремчуку:

Украинский нападающий в составе "орлов"