Роман Яремчук сыграл за Брюгге против своего бывшего клуба Бенфики (5:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Фанаты "орлов" отдали честь украинскому нападающему, который в свое время защищал цвета португальского коллектива. 24 канал.
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Символ уважения
Украинский форвард бельгийцев Роман Яремчук вышел на поле с первых минут на важный матч. Однако нападающий не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 62-й минуте встречи. В момент, когда Яремчук покидал поле, болельщики Бенфики решили тепло попрощаться с Романом. Фанаты "орлов" на "Эштадиу да Луж" устроили украинцу ему трогательную стоячую овацию.
Видео аплодисменты фанов Бенфики Яремчуку:
Украинский нападающий в составе "орлов"
- Роман Яремчук перебрался в португальскую Бенфику из бельгийского Гента. Украинский нападающий обошелся "орлам" в 17 миллионов евро.
- За Бенфику Яремчук провел 43 поединка, в которых смог отличиться 9 раз и отдать 6 ассистов. В частности, Роман забил свой дебютный гол ЛЧ в ворота Динамо в групповом этапе, также Яремчук отмечался в матчах с Аяксом в 1/8 Лиги чемпионов и Ливерпулем в четвертьфинале самого престижного европейского турнира.
- Украинец покинул Бенфику, поскольку потерял место в основном составе "орлов". Роман Яремчук перебрался в бельгийский Брюгге, а португальцы за нападающего получили те же 17 миллионов евро.
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