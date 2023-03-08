Лондонський Челсі мужньо обіграв дортмундську Боррусію (2:0) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Проте Енцо Фернандес і після гри відзначився милим вчинком, пише 24 канал.

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Теплі відносини між вболівальниками та гравцями

Аргентинський півзахисник став героєм зворушливого моменту. Після переможного поєдинку над Боруссією фанати Челсі були у ейфорії від тріумфу своєї улюбленої команди. Маленький вболівальник лондонського колектива в сльозах вибіг на футбольне поле та попрямував до свого кумира Енцо Фернандеса. Аргентинець в свою чергу обняв хлопчика та подарував йому свою ігрову футболку, а разом і з цим момент, який на все життя закарбується у пам'яті юного фаната Челсі.

Відео зворушливого епізоду:

Кар'єра Енцо Фернандеса