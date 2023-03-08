Лондонский Челси мужественно обыграл дортмундскую Боруссию (2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако Энцо Фернандес и после игры отметился милым поступком. 24 канал.

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Теплые отношения между болельщиками и игроками

Аргентинский полузащитник стал героем трогательного момента. После победного поединка над Боруссией фанаты Челси были в эйфории от триумфа своей любимой команды. Маленький болельщик лондонского коллектива в слезах выбежал на футбольное поле и направился к своему кумиру Энцо Фернандесу. Аргентинец в свою очередь обнял мальчика и подарил ему свою игровую футболку, а вместе с тем момент, который на всю жизнь запечатлеется в памяти юного фаната Челси.

Видео трогательного эпизода:

Карьера Энцо Фернандеса