Челси и Боруссия Дортмунд сошлись в одном из первых ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. В середине февраля в Дортмунде "шмели" смогли минимально переиграть лондонцев благодаря голу Адейеми, пишет 24 канал.

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На игру в Лондоне Карим не был готов, потому что получил травму. Что касается Михаила Мудрика, то украинец снова остался на скамье запасных. Его место на левом фланге нападения занял Рахим Стерлинг.

Челси смял соперника до перерыва

Лондонцам нужно было отыгрываться, поэтому они с первых минут прижали гостей к воротам. Несколько моментов у Стерлинга и Фелиша, но им долгое время не везло. Впрочем, хозяева таки забили до перерыва.

За две минуты до конца первого тайма Стерлинг отозвался на передачу с фланга. Англичанин неловко принял мяч, но со второй попытки все же нанес мощный и точный удар по воротам Майера.

Видео гола Рахима Стерлинга:

Непростой пенальти решил судьбу матча

А уже в начале второй половины "синие" удвоили преимущество. После подачи Чилвелла защитник Боруссии сыграл рукой и судья после просмотра VAR назначил пенальти.

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Кай Хаверц попал в штангу во время первого удара, но арбитр заставил немца перебить. Дело в том, что игроки обеих команд забежали в штрафную "шмелей" и один из них выбил мяч. Со второй попытки Хаверц не ошибся.

Видео гола Кая Хаверца:

После этого гол Челси немного снизил атакующие обороты, а Боруссия смогла прижать лондонцев на их половине поля. Поттер освежил опорную зону заменами, в то время как Терзич бросил в бой Малена и Байно-Гиттенса.

Впрочем, серьезной опасности у ворот Аррисабалаги не было, разве что можно вспомнить несложные удары от Беллингема, Вольфа и Алле. Таким образом, Челси создает камбек и остается в гонке за Кубком чемпионов. Боруссия может сосредоточиться на борьбе за чемпионство в Германии.