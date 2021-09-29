Эмоции бьют через край, – Вернидуб рассказал, за счет чего Шериф сумел победить Реал
Источник:пресс-служба УЕФА
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал сенсационную победу над Реалом (1:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.
Юрий Вернидуб не может сдержать эмоций после победы над "Реалом" в Лиге чемпионов, но о плей-оффе пока не думает.
Смотрите также Вернидуб повторил легендарное достижение Лобановского и Кучеревского
Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим ребятам за то, что они сделали,
– сказал он.
Вернидуб говорит, что понимал: его команде в игре против Реала придется обороняться. По его словам, Шериф справился хорошо, здорово контратаковал и сумел забить в конце. Тренер гордится своими футболистами. В то же время он пока не думает о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.
"Ничего экстраординарного мы пока не создали. Мы просто двигаемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующих стадиях", – добавил Вернидуб.
Реал – Шериф: коротко о матче
- Шериф первым открыл счет после точного удара Джахшибаева на 25-й минуте. Реалу удалось отыграться благодаря реализованному пенальти в исполнении Бензема на 65-й минуте, но в конце матча Тиль красивым ударом принес молдавскому клубу историческую победу.
- Клуб из Тирасполя с шестью очками лидирует в группе D, где также выступает Шахтер.