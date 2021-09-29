Юрий Вернидуб не может сдержать эмоций после победы над "Реалом" в Лиге чемпионов, но о плей-оффе пока не думает.

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Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим ребятам за то, что они сделали,

– сказал он.

Вернидуб говорит, что понимал: его команде в игре против Реала придется обороняться. По его словам, Шериф справился хорошо, здорово контратаковал и сумел забить в конце. Тренер гордится своими футболистами. В то же время он пока не думает о выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

"Ничего экстраординарного мы пока не создали. Мы просто двигаемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующих стадиях", – добавил Вернидуб.

Реал – Шериф: коротко о матче