Юрій Вернидуб не може стримати емоцій після перемоги над "Реалом" в Лізі чемпіонів, але про плей-офф поки не думає.

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Я щасливий можливості проводити такі матчі. Емоції б'ють через край, і я вдячний своїм хлопцям за те, що вони зробили,

– сказав він.

Вернидуб каже, що розумів: його команді в грі проти Реала доведеться оборонятися. За його словами, Шериф впорався добре, здорово контратакував і зумів забити в кінці. Тренер пишається своїми футболістами. У той же час він поки не думає про вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Нічого екстраординарного ми поки не створили. Ми просто рухаємося вперед крок за кроком. Попереду ще чотири найважливіших матчі. Коли настане пора заключної гри, тоді і поговоримо про наступні стадії", – додав Вернидуб.

Реал – Шериф: коротко про матч