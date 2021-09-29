Юрій Вернидуб не може стримати емоцій після перемоги над "Реалом" в Лізі чемпіонів, але про плей-офф поки не думає.
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Я щасливий можливості проводити такі матчі. Емоції б'ють через край, і я вдячний своїм хлопцям за те, що вони зробили,
– сказав він.
Вернидуб каже, що розумів: його команді в грі проти Реала доведеться оборонятися. За його словами, Шериф впорався добре, здорово контратакував і зумів забити в кінці. Тренер пишається своїми футболістами. У той же час він поки не думає про вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.
"Нічого екстраординарного ми поки не створили. Ми просто рухаємося вперед крок за кроком. Попереду ще чотири найважливіших матчі. Коли настане пора заключної гри, тоді і поговоримо про наступні стадії", – додав Вернидуб.
Реал – Шериф: коротко про матч
- Шериф першим відкрив рахунок після влучного удару Джахшибаєв на 25-й хвилині. Реалу вдалося відігратися завдяки реалізованому пенальті у виконанні Бензема на 65-й хвилині, але наприкінці матчу Тіль красивим ударом приніс молдовському клубу історичну перемогу.
- Клуб із Тирасполя із шістьма очками лідирує у групі D, де також виступає Шахтар.