Таким образом, Вернидуб повторил достижение украинских тренеров Валерия Лобановского и Евгения Кучеревского, которые тоже имеют в своем активе победы над мадридским клубом.

Как это было Шериф Вернидуба сенсационно обыграл Реал в Мадриде: видео голов

Вернидуб – первый, кто обыграл Реал на его стадионе в официальном матче. В 1990 году Днепр сыграл в Мадриде товарищеский матч и победил.

Динамо Лобановского побеждало Реал в 1999 году, но на НСК Олимпийский.

Реал – Шериф: коротко о матче