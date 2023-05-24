Без выхода на корт: Свитолина попала в четвертьфинал турнира WTA в Страсбурге

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжит борьбу на турнире WTA 250 во французском Страсбурге. В следующий круг соревнований украинка попала из-за травмы соперницы.

Элина Свитолина постепенно возвращает свою прежнюю форму. Украинка с победы стартовала в розыгрыше турнира WTA 250 во французском Страсбурге, одолев в двух сетах американку Луизу Чирико.

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Вышла в четвертьфинал без борьбы

В среду, 24 мая, Свитолина должна была сыграть в 1/8 финала с австралийкой Эрин Раутлифф. Однако их матч не состоялся из-за отказа представительницы Австралии. Как объяснили организаторы, теннисистка получила травму живота и досрочно покинула соревнование.

Таким образом, Свитолина без турнирной борьбы вышла в четвертьфинал. Кстати, последний раз украинская теннисистка соревновалась на этой стадии в WTA-туре в марте прошлого года. Тогда Элина уступила колумбийке Камили Осорио на турнире WTA 250 в Монтеррее.

Следующая соперница украинки определится в матче теннисистки без флага Варвары Грачевой и Селены Янициевич из Франции.

К слову. Элина Свитолина в своей карьере уже выигрывала турнир в Страсбурге. В 2020 году украинская теннисистка в финальном матче победила Елену Рыбакину из Казахстана.

Ранее мы сообщали, что Элина Свитолина получила wild card на турнир WTA в Нидерландах. Соревнования на травяных кортах в Гертогенбосе будут проходить с 12 по 18 июня 2023 года.