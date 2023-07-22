Свитолина залюбовала волшебной фотографией с маленькой дочкой в поле подсолнечника

Элина Свитолина добавила к своему аккаунту в инстаграмме патриотических цветов. Первая ракетка Украины выложила новую фотографию с дочкой Скай.

15 октября 2022 украинская теннисистка начала наслаждаться не только теннисом, но и материнством. У звездной пары Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса родилась дочь, которую впоследствии назвали Скай.

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Свитолина: Найдите время для себя и найдите равновесие в суетливом мире

После чего украинка не редко выкладывает фотографии с маленькой дочерью и своим мужем, который остается ухаживать за ребенком, пока Элина играет в Туре, в которых несколько месяцев назад только вернулась.

Однако счастливая мамочка не показывает своим подписчикам лицо дочери, а преимущественно закрывает его эмоджи или же снимает малышей со спины.

На этот раз Свитолина решила очаровать своих подписчиков фотографией с дочерью в патриотических цветах. Украинская теннисистка, которая после Уимблдона-2023 вернула себе звание первой ракетки страны, сделала фото с дочерью посреди подсолнечного поля.

При этом теннисистка надела голубую майку, а Скай – в голубой бодик и желтые штаны. Свитолина изложила публикацию с обращением к своим читателям.

Найдите время для себя и найдите равновесие в суетливом мире,

– подписала фотографию Элина.



Элина Свитолина с дочерью Скай / Фото из инстаграмма теннисистки

Напомним, что возвращение в Тур можно считать успешным для Элины, даже выигравшей личный трофей турнира WTA 250 во французском Страсбурге.

Недавно украинка дошла до полуфинала Уимблдона-2023, где проиграла чешке Маркете Вондроушовой. На послематчевой пресс-конференции Свитолина не сдержала слез, отвечала на вопрос об украинской поддержке.

Также Элина заявляла, что ей понадобится несколько дней, чтобы отойти от поражения в шаге от финала старейшего лондонского турнира.