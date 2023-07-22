15 жовтня 2022 року українська тенісистка почала насолоджуватись не лише тенісом, а й материнством. У зіркової пари Еліни Світоліної та француза Гаеля Монфіса народилась донечка, яку згодом назвали Скай.

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Світоліна: Знайдіть час для себе і знайдіть рівновагу в метушливому світі

Після чого українка не рідко викладає світлини з маленькою донечкою та своїм чоловіком, який залишається доглядати за дитиною, поки Еліна грає у Турі, у яких декілька місяців тому лише повернулась.

Однак щаслива матуся не показує своїм підписникам обличчя донечки, а переважно закриває його емоджі або ж знімає малечу зі спини.

Цього разу Світоліна вирішила зачарувати своїх підписників світлиною із донькою у патріотичних кольорах. Українська тенісистка, яка після Вімблдону-2023 повернула собі звання першої ракетки країни, зробила фото з донькою посеред соняшникового поля.

При цьому тенісистка одягнула блакитну майку, а Скай – у блакитний бодік та жовті штани. Світоліна виклала публікацію із зверненням до своїх читачів.

Знайдіть час для себе і знайдіть рівновагу в метушливому світі,

– підписала світлину Еліна.



Еліна Світоліна з донькою Скай / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що повернення у Тур можна вважати успішним для Еліни, яка навіть виграла особистий трофей турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі.

Нещодавно українка дійшла до півфіналу Вімблдону-2023, де програла чешці Маркеті Вондроушовій. На післяматчевій пресконференції Світоліна не стримала сліз, коли відповідала на запитання про українську підтримку.

Також Еліна заявляла, що їй знадобиться декілька днів, аби відійти від поразки за крок до фіналу найстарішого лондонського турніру.