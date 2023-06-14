Элина Свитолина вернулась на корт и уже даже завоевала первый трофей после декрета, завоевавшего во французском Страсбурге. Все заработанные призовые Элина отдала на нужды украинских детей. 13 июня на социальных страницах украинской теннисистки появилось мотивационное видео с важным подтекстом.

Интересно Свитолина все ближе к топу: обновился рейтинг WTA после результатов Ролан Гаррос

Свитолина: Мы объединились все вместе ради одной цели – победы

В начале видео возникает вопрос: "Что делает украинский народ таким сильным?". После чего в ролике собраны все лучшие моменты по игре бронзового призера Олимпиады-2020 и ее незабываемые эмоции на корте.

Видео заканчивается словами Элины с пресс-конференции после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос от белоруски Арины Сабаленко, когда она ответила, в чем же сила ее земляков.

Дух, который нам никогда не дается легко. Наша сила в том, что мы объединились все вместе ради одной цели – победы,

– ответила Элина.

Мощное видео возвращения Элины Свитолиной на корт

Некоторые украинские спортсмены распространили видео в сторону своих страниц в инстаграмме. Атлеты не скрывали своего восторга от выступлений Элины после рождения дочери Скай.

12 июня обновился рейтинг WTA. С каждой неделей Свитолина понемногу приближается к топовым спортсменкам. Если в начале возвращения на корт Элина была за пределами топ-1000, то теперь уже украинка занимает 73-ю позицию. Это отличный прыжок на 119 мест после того, как Свитолина добралась до четвертьфинала Ролан Гаррос в Париже.