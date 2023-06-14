Еліна Світоліна яскраво повернулась на корт та вже навіть здобула перший трофей після декрету, який завоювала у французькому Страсбурзі. Усі зароблені призові Еліна віддала на потреби українських дітей. 13 червня на соціальних сторінках української тенісистки з'явилось мотиваційне відео із важливим підтекстом.

Цікаво Світоліна все ближче до топу: оновився рейтинг WTA після результатів Ролан Гаррос

Світоліна: Ми об'єдналися всі разом заради однієї мети – перемоги

На початку відео з'являється запитання: "Що робить український народ таким сильним?". Після чого у ролику зібрані усі найкращі моменти із гри бронзової призерки Олімпіади-2020 та її незабутні емоції на корті.

Відео закінчується словами Еліни із пресконференції після поразки в 1/4 фіналу Ролан Гаррос від білоруски Аріни Сабалєнко, коли вона відповіла, у чому ж сила її земляків.

Той дух, що нам ніколи не дається легко. Наша сила в тому, що ми об'єдналися всі разом заради однієї мети – перемоги,

– відповіла Еліна.

Потужне відео повернення Еліни Світоліної на корт

Деякі українські спортсмени поширили відео у сторіс своїх сторінок в інстаграмі. Атлети не приховували свого захвату від виступів Еліни після народження донечки Скай.

12 червня оновився рейтинг WTA. З кожним тижнем Світоліна потрохи наближається до топових спортсменок. Якщо на початку повернення на корт Еліна була за межами топ-1000, то тепер вже українка посідає 73-тю позицію. Це чудовий стрибок на 119 місць після того, як Світоліна дісталась до чвертьфіналу Ролан Гаррос у Парижі.