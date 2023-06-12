После завершения Ролан Гаррос женская теннисная ассоциация обновила свой рейтинг. Украинки последние 2 недели могут себе занести в актив, пишет 24 Канал.

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Ни одна из теннисисток не испытала рергесс.

Украину на Открытом чемпионате Франции в основной сетке представляли шесть теннисисток в одиночной сетке: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндль, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Несмотря на вылет четырех спортсменок в первом круге, их позиции даже улучшились. Ангелина Калинина, поднялась на 25-ю строчку. Это повтор ее личного рекорда в рейтинге. Она остается первой ракеткой Украины.

Марта Костюк повторила прошлогодний результат, поэтому очки не потеряла, а за счет выступлений других конкуренток даже улучшила свою позицию – украинка поднялась на 35 место, что стало ее личным рекордом.

Также участие в основе подняло Даяну Ястремскую на 9 позиций в рейтинге, а Екатерина Байндль осталась на своей позиции.

Прекрасный прогресс Свитолиной и Цуренко

Лучший результат среди украинок в одиночной сетке Ролан Гаррос показала Элина Свитолина. Экс-первая ракетка Украины прошла в четвертьфинал, где уступила Арине Сабаленко. Благодаря своим успешным выступлениям Элина улучшила свой рейтинг на 119 позиций и вернулась в сотню лучших в зачете – 73 место,

Леся Цуренко, которая в Париже дошла до 1/8 финала, где уступила первой ракетке Иге Швентек, поднялась на 21 строчку и вернулась в топ-50 лучших – текущее 45 место.

После победы на Ролан Гаррос лидером мирового рейтинга остается польская теннисистка Ига Швентек. Дебютировала в первой десятке теннисистка из Бразилии Беатрис Аддад Майя, во Франции дошедшая до полуфинала соревнований. На десятом месте она заменила Дарью Касаткину, которая уступила в 1/8 финала Элине Свитолиной.

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