В преддверии своего старта в Швейцарии Элина Свитолина пообщалась с прессой. Украинская теннисистка рассказала, почему решила принять wild card и сыграть в Кьяссо.

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Свитолина: Кьяссо – идеальный турнир, чтобы сыграть хорошие матчи

Украинка поблагодарила организаторам соревнований по wild card. Бывшая первая ракетка Украины заявила, что этот турнир - идеальный вариант, чтобы провести хорошие матчи и вернуть себе игровой тонус.

Почему я решила сыграть в Кьяссо? Мне всегда нравилось в Тичино, мой муж живет в Швейцарии, и я слышала много хорошего об этом турнире. Я благодарна организаторам за wild card», – сказала Элина.

Чувства от возвращения на корт в Чарльстоне были великолепны, я скучала по этим чувствам. Кьяссо – идеальный турнир, чтобы сыграть хорошие матчи и вернуть стабильность, но я буду воспринимать каждый турнир просто матч за матчем. С января я возобновила тренировки с целью вернуться как можно скорее, и я работала на почве в течение двух месяцев, зная, что, вероятнее всего, мои первые матчи будут совпадать с этим временем сезона.

– добавила Свитолина.

Напомним, что в Чарльстоне Свитолина проиграла уже в своем первом матче Юлии Путовцевой, но дала солидный бой сопернице из Казахстана.

О рейтинге и роли Гаэля Монфиса в ее карьере

Также бывшая третья ракетка мира рассказала, кто сыграл большую роль в возвращении на корт после рождения дочери Скай.

В моем возвращении большую роль сыграл Гаэль. Этой зимой мы оба готовились к тому, чтобы вернуться в теннис, и это было прекрасно, потому что мы мотивировали друг друга: важно иметь кого-то, кто понимает твои цели.

– призналась Свитолина.

Пока украинская теннисистка не ставит себе цели, касающиеся мирового рейтинга WTA. Элина концентрируется на своей игре, которая окажет влияние на ее место в рейтинге.

"Какие у меня цели в рейтинге? Я отдаю приоритет своему теннису, потому что рейтинг станет следствием уровня, который я смогу показать", – ответила украинка.

Обратите внимание! Первой соперницей Светолиной будет румынка Елена Габриэла Русе (WTA №160). Ориентировочное начало встречи 12 апреля в 14:00 (по Киеву).