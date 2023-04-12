Напередодні свого старту у Швейцарії Еліна Світоліна поспілкувалась із пресою. Українська тенісистка розповіла, чому вирішила прийняти wild card та зіграти у К'яссо.

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Світоліна: К'яссо – ідеальний турнір, щоб зіграти хороші матчі

Українка подякувала організаторам змагань за wild card. Колишня перша ракетка України заявила, що цей турнір є ідеальним варіантом, аби провести хороші матчі та повернути собі ігровий тонус.

Чому я вирішила зіграти в К'яссо? Мені завжди подобалося в Тічино, мій чоловік живе у Швейцарії, і я чула багато хорошого про цей турнір. Я вдячна організаторам за wild card", – сказала Еліна.

Відчуття від повернення на корт у Чарльстоні були чудовими, я сумувала за цими почуттями. К'яссо – ідеальний турнір, щоб зіграти хороші матчі і повернути стабільність, але я буду сприймати кожен турнір просто матч за матчем. Із січня я відновила тренування з метою повернутися якомога швидше, і я працювала на ґрунті протягом двох місяців, знаючи, що, найімовірніше, мої перші матчі збігатимуться з цим часом сезону,

– додала Світоліна.

Нагадаємо, що у Чарльстоні Світоліна програла вже у своєму першому матчі Юлії Путівцевій, але дала солідний бій суперниці з Казахстану.

Про рейтинг та роль Гаеля Монфіса у її кар'єрі

Також колишня третя ракетка світу розповіла, хто зіграв велику роль у її поверненні на корт після народження донечки Скай.

У моєму поверненні велику роль зіграв Гаель. Цієї зими ми обидва готувалися до того, щоб повернутися в теніс, і це було чудово, тому що ми мотивували один одного: важливо мати когось, хто розуміє твої цілі,

– зізналась Світоліна.

Наразі українська тенісистка не ставить собі цілі, які стосується світового рейтингу WTA. Еліна концентрується на своїй грі, яка вплине на її місце у рейтингу.

"Які в мене цілі в рейтингу? Я віддаю пріоритет своєму тенісу, тому що рейтинг стане наслідком того рівня, який я зможу показати", – відповіла українка.

Зверніть увагу! Першою суперницею Світоліної буде румунка Єлена Габріела Русе (WTA №160). Орієнтовний початок зустрічі 12 квітня о 14:00 (за Києвом).