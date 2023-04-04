Игнорируют все призывы: Свитолина осудила беззубую реакцию WTA относительно теннисисток стран-агрессоров

Ассоциация женского тенниса не поддерживает украинских игроков. Такого мнения придерживается бронзовый призер Олимпиады-2020 Элина Свитолина.

WTA не беспокоится о судьбе украинских теннисисток, которые должны соревноваться с соперницами из стран-агрессоров. Так, на турнире в американском Индиан-Уэллсе Леся Цуренко отказалась от матча с белорусской Ариной Сабаленко после откровенного разговора с руководством WTA. Глава WTA Стив Саймон ограничивается лишь общими словами поддержки наших спортсменок, но на деле никоим образом не защищает их.

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Свитолина: WTA должна сделать больше

Такого мнения придерживается звезда тенниса Элина Свитолина. В интервью французскому изданию L'Equipe она раскритиковала политику руководства WTA.

Мы напуганы, чувствуем себя опустошенными. Происходящее с Лесей очень печально. Люди, которые не проходили через это, не могут понять, как это: когда у тебя нет дома, когда не чувствуешь себя в безопасности нигде, когда твоя семья остается в Украине, под бомбежками, зная, что украинские города уничтожают. Это одновременно чувство страха и большой опустошенности,

– рассказала Свитолина.

Все попытки украинских теннисисток донести свою позицию генеральному директору WTA оказались тщетными.

WTA должна сделать больше, значительно больше, по многим вопросам. Но теперь поздно. Было выпущено много пресс-релизов, проведено много интервью. Но это было бесполезно,

– сказала Свитолина.