Игнорируют все призывы: Свитолина осудила беззубую реакцию WTA относительно теннисисток стран-агрессоров
Источник:L’Equipe
Ассоциация женского тенниса не поддерживает украинских игроков. Такого мнения придерживается бронзовый призер Олимпиады-2020 Элина Свитолина.
WTA не беспокоится о судьбе украинских теннисисток, которые должны соревноваться с соперницами из стран-агрессоров. Так, на турнире в американском Индиан-Уэллсе Леся Цуренко отказалась от матча с белорусской Ариной Сабаленко после откровенного разговора с руководством WTA. Глава WTA Стив Саймон ограничивается лишь общими словами поддержки наших спортсменок, но на деле никоим образом не защищает их.
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Свитолина: WTA должна сделать больше
Такого мнения придерживается звезда тенниса Элина Свитолина. В интервью французскому изданию L'Equipe она раскритиковала политику руководства WTA.
Мы напуганы, чувствуем себя опустошенными. Происходящее с Лесей очень печально. Люди, которые не проходили через это, не могут понять, как это: когда у тебя нет дома, когда не чувствуешь себя в безопасности нигде, когда твоя семья остается в Украине, под бомбежками, зная, что украинские города уничтожают. Это одновременно чувство страха и большой опустошенности,
– рассказала Свитолина.
Все попытки украинских теннисисток донести свою позицию генеральному директору WTA оказались тщетными.
WTA должна сделать больше, значительно больше, по многим вопросам. Но теперь поздно. Было выпущено много пресс-релизов, проведено много интервью. Но это было бесполезно,
– сказала Свитолина.
- Напомним, что под давлением теннисных организаций ATP и WTA организаторы Уимблдона допустили к соревнованиям россиян и белорусов.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал правительство Великобритании отменить визы для российских и белорусских теннисистов.