Не собираюсь продавать страну ради зрительских симпатий: Свитолина отреагировала на свист трибун

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала реакцию зрителей на ее игнорирование белоруски Арины Сабаленко. "Королева тенниса" в очередной раз продемонстрировала четкую позицию по отношению к представителям стран-террористок.

Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос на стадии четвертьфинала, проиграв матч представительнице Беларуси Арине Сабаленко. После поединка украинка не пожала руку второй ракетке мира, поддерживающей диктатора Лукашенко.

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Четкое объяснение Свитолиной

Французская публика в очередной раз поддержала представительницу страны-агрессорки, освистав нашу теннисистку. Тем не менее, Элина очень достойно прокомментировала поведение зрителей.

Я не очень обращаю внимание на свист с трибун. Я не доллар, чтобы нравиться всем. У меня есть моя позиция и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради зрительских симпатий,

– сказала Свитолина.

Украинская теннисистка доказала, что не собирается заигрывать с публикой ради аплодисментов. У Элины есть четкая патриотическая позиция, которую она демонстрирует во время своих выступлений на турнирах.

Напомним, что в 1/16 финала открытого чемпионата Франции Свитолина не пожала руку россиянке Анне Блинковой. А менеджерка украинской теннисистки пришла на матч в футболке с надписью "Rus|Нет Peaсe|Да".

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