В 06:07 в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате вода резко поднимается и прямая к ближайшим населенным пунктам. Ожидалось, что к 11:00 вода в Днепре достигнет своего критического уровня. Потому эвакуация жителей Херсонщины уже началась.

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Зозуля: К сожалению, очередное доказательство того, что мы имеем дело с проблемами

Уже в 07:30 были затоплены первые населенные пункты, люди оказались фактически в ловушке. Также этот террористический поступок может оказать негативное влияние на работу ЗАЭС. Однако сообщают, что ситуация на станции контролируется.

Из последних новостей стало известно о 742 эвакуированных лицах из правобережной части Херсонщины. Из-за затопления дорог эвакуационная операция усложняется. В Херсоне уже затоплены районы Гидропарка и Нефтегавани. На острове продолжается эвакуация людей из трех пунктов сбора.

Бывшие и действующие украинские спортсмены уже с самого утра реагируют на зверский поступок российских захватчиков. Сайт 24 Канала собрал реакции украинских звезд спорта на террористическое преступление России. Эмоциональнее всего отреагировал бывший нападающий сборной Украины по футболу Роман Зозуля.

Сначала футболист поблагодарил сил ПВО, которые этой ночью сбили все 35 крылатых ракет, которые россияне выпустили по Украине. Зозуля заявил, что оккупанты разрушили Каховскую ГЭС для того, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ, которое и так произойдет.

Ну, а во-вторых – россияне не люди. Сегодня ранним утром эти отбросы взорвали Каховскую ГЭС. Сейчас Херсонщина подтапливается. Страдают гражданские. Последствия этой катастрофы мы пока не можем вообразить. Думаю, будет не один населенный пункт эвакуирован. К сожалению, очередное доказательство того, что мы имеем дело с выбл*дками. Ссык*ны боятся контрнаступления и делают все, чтобы отвлечь этот момент, чтобы разрушить планы ВСУ. Но мы с вами понимаем, что ничего не остановить уже. Наступление будет,

– написал Роман.

Зозуля обратился к украинцам и СМИ, чтобы те не кричали на каждом шагу о контрнаступлении наших военных. ВСУ призывали сохранять спокойствие и тишину.

"Однажды утром мы проснемся и узнаем, что наши ребята пошли вперед. А к этому моменту – наша с вами основная задача, помогать военным. Откликаться на их собрание, потому что для лучшего результата – у них много потребностей! Верим в ВСУ, ПВО и нашу мать Украину!", – добавил футболист.

Также на разрушенную Каховскую ГЭС отреагировали другие украинские спортсмены. Сергей Стаховский, Елина Свитолина, Елена Овчинникова, Оксана Ливач и другие.



Реакция Элины Светолиной / Скриншот из инстаграмма теннисистки



Реакция Оксаны Ливач / Скриншот из инстаграмма борчини



Реакция Сергея Стаховского / Скриншот из инстаграмма бывшего теннисиста



Реакция Елены Овчинниковой / Скриншот с инстаграмма спортсменки



Реакция Марты Костюк / Скриншот с инстаграмма теннисистки



Реакция Марини Бех-Романчук / Скриншот с инстаграмма легкоатлетки