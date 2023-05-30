Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно начала выступление на Открытом чемпионате Франции. В первом круге украинка без проблем разобралась с итальянкой Мартиной Тревизан и вышла в следующий раунд.

К теме Медали для диктаторов: почему МОК защищает россиян и допускает их к международным соревнованиям

Свитолина: Мы просто выстреливаем себе в ногу

На предыдущем турнире в Страсбурге Свитолина дважды встречалась с российскими теннисистками, выступавшими в нейтральном статусе. Поэтому одесситку попросили прокомментировать приказ Минспорта о запрете соревноваться на одних турнирах с россиянами и белорусами.

Я не понимаю этого решения Минспорта. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за него все произошло. Мы просто выстреливаем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну,

– сказала Свитолина.

Спортсменам не оставили выбора

По мнению экс-третьей ракетки мира, лучше обыгрывать россиян на соревнованиях, чем бойкотировать.

"Сейчас очень много видов спорта снова возвращает россиян и белорусов. Мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорту. Не понимаю я позиции Минспорта. Они же выбора спортсменам не оставляют. Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а так это приказ .

У нас можно заморозить очки и вернуться спустя время, а вот в других видах спорта ситуация другая. Лучше выходить и обыгрывать их на спортивной площадке. Это было бы правильно", – отметила звездная теннисистка.

Отметим, что Элина Свитолина во время турнира WTA 250 в Страсбурге дважды обыгрывала россиянок и стала победительницей престижного соревнования. Теннисистка сообщила, что все призовые она отдаст на благотворительность украинским детям, пострадавших от войны. Во время церемонии награждения Элина в очередной раз напомнила о войне в Украине. А вот какая была бы польза, если бы Свитолина снялась с турнира на стадии четвертьфинала – неизвестно.

Напомним, что в апреле Министерство молодежи и спорта издало приказ, запрещающий национальным сборным соревноваться на одних турнирах с россиянами и белорусами. Из-за действия приказа Украина официально отозвала свои заявки с чемпионатов мира по дзюдо и тхэквондо.