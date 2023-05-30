Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно начала выступление на Открытом чемпионате Франции. В первом круге украинка без проблем разобралась с итальянкой Мартиной Тревизан и вышла в следующий раунд.
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Свитолина: Мы просто выстреливаем себе в ногу
На предыдущем турнире в Страсбурге Свитолина дважды встречалась с российскими теннисистками, выступавшими в нейтральном статусе. Поэтому одесситку попросили прокомментировать приказ Минспорта о запрете соревноваться на одних турнирах с россиянами и белорусами.
Я не понимаю этого решения Минспорта. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за него все произошло. Мы просто выстреливаем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну,
– сказала Свитолина.
Спортсменам не оставили выбора
По мнению экс-третьей ракетки мира, лучше обыгрывать россиян на соревнованиях, чем бойкотировать.
"Сейчас очень много видов спорта снова возвращает россиян и белорусов. Мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорту. Не понимаю я позиции Минспорта. Они же выбора спортсменам не оставляют. Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а так это приказ .
У нас можно заморозить очки и вернуться спустя время, а вот в других видах спорта ситуация другая. Лучше выходить и обыгрывать их на спортивной площадке. Это было бы правильно", – отметила звездная теннисистка.
Отметим, что Элина Свитолина во время турнира WTA 250 в Страсбурге дважды обыгрывала россиянок и стала победительницей престижного соревнования. Теннисистка сообщила, что все призовые она отдаст на благотворительность украинским детям, пострадавших от войны. Во время церемонии награждения Элина в очередной раз напомнила о войне в Украине. А вот какая была бы польза, если бы Свитолина снялась с турнира на стадии четвертьфинала – неизвестно.