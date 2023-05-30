Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна вдало розпочала виступ на Відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі українка без проблем розібралася з італійкою Мартіною Тревізан та вийшла в наступний раунд.

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Світоліна: Ми просто вистрілюємо собі в ногу

На попередньому турнірі в Страсбурзі Світоліна двічі зустрічалася з російськими тенісистками, які виступали в нейтральному статусі. Тож одеситку попросили прокоментувати наказ Мінспорта про заборону змагатися на одних турнірах з росіянами та білорусами.

Я не розумію цього рішення Мінспорту. Вони вже висловилися з приводу тенісу, ніби це через нього усе сталося. Ми просто вистрілюємо собі в ногу. Багато спортсменів тепер не можуть виступати та представляти нашу країну,

– сказала Світоліна.

Спортсменам не залишили вибору

На думку екстретьої ракетки світу, краще обігрувати росіян на змаганнях, ніж бойкотувати.

"Наразі дуже багато видів спорту знову повертає росіян та білорусів. Мені сумно за наших спортсменів, котрі віддали все життя спорту. Не розумію я позиції Мінспорту. Вони ж вибору спортсменам не залишають. Добре б вони дозволяли брати участь за бажанням, а так це наказ.

У нас можна заморозити очки й повернутися через час, а ось в інших видах спорту ситуація інша. Краще виходити та обігрувати їх на спортивному майданчику. Це було б правильно", – зауважила зіркова тенісистка.

Зазначимо, що Еліна Світоліна під час турніру WTA 250 у Страсбурзі двічі обігрувала росіянок та стала переможницею престижного змагання. Тенісистка повідомила, що всі призові вона віддасть на благодійність українським дітям, які постраждали від війни. Під час церемонії нагородження Еліна вчергове нагадала про війну в Україні. А от яка була б користь, якби Світоліна знялася з турніру на стадії чвертьфіналу – невідомо.

Нагадаємо, що у квітні Міністерство молоді та спорту видало наказ, який забороняє національним збірним змагатися на одних турнірах з росіянами та білорусами. Через дію наказу Україна офіційно відкликала свої заявки з чемпіонатів світу з дзюдо та тхеквондо.