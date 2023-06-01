В Париже проходит второй Grand Slam в этом году Ролан Гаррос. На женский турнир под нейтральным флагом заявились немало россиянок.

К теме Украинская теннисистка не будет здороваться с русскими и белорусками даже после победы в войне

Впрочем, вторая ракетка страны-террористки Вероника Кудерметова неожиданно вылетела уже в первом круге. На ее пути встала словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова.

Как выяснилось, россиянку могли не допустить к участию на Ролан Гаррос. Ее спонсором является государственная компания "Татнефть", поэтому Вероника обычно выходила на корт с их логотипом на форме.

Читайте также Решила игнорировать обстрелы Украины: фанатка Лукашенко отказалась осудить Беларусь за войну

Однако во Франции перед ней поставили ультиматум, что в случае демонстрации лого спонсора ее дисквалифицируют с Роланом Гарросом. Дело в том, что "Татнефть" находится под санкциями в странах ЕС.

Поэтому Вероника вынуждена была избавиться от эмблемы компании на матч против Шмидловой. Отметим, что словацкая спортсменка вышла на поединок с Кудерметовой желто-синем наряде. А после игры опубликовала фото в инстаграммах с желтым и синим сердцами.