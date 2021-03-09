Если вы только пытаетесь разобраться в мире ставок на спортивные события, то, очевидно, столкнулись с целым рядом ранее неизвестных терминов. В частности, с системами самих ставок – основой основ. Сейчас расскажем вам о простейших – экспрессе и ординаре.

В чем разница между экспрессом и ординаром

Само название ординара уже намекает – это ординарная ставка на одно событие и на один его итог. Они могут быть разными – победитель матча, количество голов, точный счет и тому подобное.

Интересно Заря – новый фаворит УПЛ? Какие шансы у луганской команды стать чемпионом

Между тем экспресс является совокупностью нескольких ординаров. То есть вы выбираете несколько спортивных событий (от 2 и больше, в зависимости от букмекера) и прогнозируете результат в каждом из них. Впрочем, для победы нужно угадать итоги всех событий.

Чтобы разобраться в преимуществах и минусах каждой из этих систем, расскажем об обеих по очереди.

Ординар

Как мы уже отмечали, ординар – это одиночная ставка на одно событие и его единственный результат. Этот вариант ставок – удачный выбор для игры "на дистанции" или же когда вы уверены в итоге конкретного события и планируете на этом подзаработать.

Чтобы объяснить преимущества и недостатки ординара, возьмем, например, матчи Лиги чемпионов 9 – 10 марта. Испытать собственные силы можно у букмекера Favbet – он предлагает широкий выбор возможных итогов спортивных событий.

Сразу же удачным примером является матч Ювентуса и Порту. Чемпион Италии уступил в первой игре аутсайдеру со счетом 1:2, а значит в ответном матче попытается отыграть гандикап.

Favbet предлагает на победу "старой сеньоры" коэффициент 1,47. Очевидно, что когда вы хотите поднять "легкие деньги", то и вложиться придется соответственно. Потому этот вариант не слишком удачен, если ваш банк 50 – 100 гривен. Зато если вы готовы рискнуть хотя бы тысячей гривен, чтобы в итоге вернуть эти деньги, да еще и заработать 470 гривен сверху, – идея неплохая.

Еще лучший вариант – проход Ювентуса в следующий раунд. На такой итог букмекер предлагает коэффициент 1,56. Также можно поставить на то, что Ювентус пробьет тотал 1,5, – коэффициент 1,53.



Прогнозы на матч Ювентус – Порту / Скриншот с сайта Favbet

Но не будем зацикливаться на одном матче. 10 марта ответный матч сыграют Ливерпуль и РБ Лейпциг. Мерсисайдцы после целой серии неудач будут в не очень хорошем настроении, поэтому вполне могут "накидать" немцам.

На победу Ливерпуля букмекер предлагает коэффициент 2,40, а это уже выглядит довольно "аппетитно".

Впрочем, чтобы извлечь из этого хороший выигрыш, нужно и неплохо раскошелиться. Так с 1 тысячи гривен ставки вы будете иметь 1 тысячу 400 гривен чистой прибыли, а если ставка только на 100 гривен, то и доход соответствующий – чистые 140 гривен.

Прогнозы на матч Ливерпуль – РБ Лейпциг / Скриншот с сайта Favbet

Преимущества и недостатки ординара

Среди основных преимуществ – большая уверенность в удачном итоге. Так как ваша ставка зависит только от одного результата. Кроме того, выбрать событие для ординара всегда проще, потому что у вас идет время на анализ только одного события.

Тем не менее, есть и определенный недостаток – невозможность сверхприбыли. С ординара в лучшем случае вы сможете умножить свой банк в 2 – 3 раза. Можно, конечно, умножить банк и в 10 раз, но для этого нужно быть внуком Ванги, чтобы предсказать очень маловероятный итог, например, точный результат футбольного матча.

К слову Показать характер, чтобы победить: какие шансы у Динамо и Шахтера пройти в четвертьфинал Лиги Европы

Экспресс

Если вы пополнили свой счет на 200 гривен и собираетесь на этом подзаработать несколько тысяч, то экспресс точно для вас. Но предупреждаем: вероятность не так уж велика, как может показаться.

Для экспресса вы можете выбрать сразу несколько событий и предсказать итог в каждом из них – от 2 и больше. Можно и 10 – 15. Впрочем, для победы нужно спрогнозировать все без исключения. Даже 1 неудачный прогноз при 19 удачных означает проигрыш.

Вернемся к Лиге чемпионов и букмекеру Favbet. Попробуем сделать самый банальный прогноз – угадать победителей всех четырех матчей 9 – 10 марта:

Ювентус – Порту: победа Ювентуса (коэффициент 1,47)

победа Ювентуса (коэффициент 1,47) Боруссия Дортмунд – Севилья: победа Боруссии (коэффициент 2,27)

победа Боруссии (коэффициент 2,27) ПСЖ – Барселона: для перестраховки фора ПСЖ – 0 (коэффициент 1,72)

для перестраховки фора ПСЖ – 0 (коэффициент 1,72) Ливерпуль – РБ Лейпциг: победа Ливерпуля (коэффициент 2,40)

При, казалось бы, не таких уж и больших коэффициентах в итоге получаем общий на 13,77. при ставке в 100 гривен можем получить больше 1 тысячи чистого дохода.

Если рискнуть и все же поставить, что ПСЖ во второй раз победит Барселону – уставшую после тяжелого матча с Севильей в Кубке и Осасуной в Чемпионате – то можем замахнуться на общий коэффициент в 17,70.



Экспресс на 4 матча ЛЧ / Скриншот с сайта Favbet

Можно не ограничиваться определением победителя матча – благо Favbet дает, куда разгуляться. Тут тебе и ставки на количество голов, и время первого гола, и результаты в разных таймах матча и тому подобное. Есть и специальные ставки, где можно предсказать, например, что одна из команд выиграет хотя бы один из таймов или одержит волевую победу.

Специальные ставки / Скриншот с сайта Favbet

Преимущества и недостатки экспресса

Несомненно, самое большое преимущество – это возможность при удачном стечении обстоятельств быстро заработать большие деньги. Возможность "набить" удобный коэффициент всегда привлекает.

Впрочем, это ощутимо снижает возможность победы. Так как даже по теории вероятности каждый следующий прогноз после первого вдвое уменьшает шанс на победу.

Так что же выбрать?

Люди, которые серьезно занимаются спортивными прогнозами, в основном пользуются ординарами. Здесь больше вероятность победы и можно рассчитывать свой банк на несколько ординаров в день.

Впрочем, если для вас спортивные прогнозы – это больше развлечение или же вы имеете надежду с минимального банка однажды "поднять куш", тогда вам больше подойдет экспресс. Впрочем, здесь тоже не стоит сильно увлекаться и набивать их до 6 или больше итогов в одном.

При удачном анализе линии спортивных событий или уверенности в исходе 2 – 4 матчей можно спокойно прибегать к небольшим экспрессам. Легкий пример Лиги чемпионов показал, что таким образом довольно просто можно собрать удачный коэффициент.