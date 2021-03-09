Якщо ви лише намагаєтесь розібратися у світі ставок на спортивні події, то, вочевидь, зіштовхнулися з цілою низкою раніше невідомих термінів. Зокрема, з системами самих ставок – основою основ. Нині розповімо вам про найпростіші – експрес та ординар.

У чому різниця між експресом та ординаром

Сама назва ординару вже натякає – це ординарна ставка на одну подію та на один її підсумок. Вони можуть бути різними – переможець матчу, кількість голів, точний рахунок тощо.

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Натомість експрес є сукупністю кількох ординарів. Тобто ви обираєте декілька спортивних подій (від 2 і більше, залежно від букмекера) і прогнозуєте результат у кожній з них. Утім, для перемоги потрібно вгадати підсумки всіх подій.

Щоб розібратися в перевагах і мінусах кожної з цих систем, розповімо про обидві по черзі.

Ординар

Як ми вже зазначали, ординар – це одиночна ставка на єдину подію та її єдиний результат. Цей варіант ставок – вдалий вибір для гри "на дистанції" або ж коли ви впевнені в підсумку конкретної події та плануєте на цьому підзаробити.

Щоб пояснити переваги й недоліки ординару, візьмемо, наприклад, матчі Ліги чемпіонів 9 – 10 березня. Випробувати власні сили можна в букмекера Favbet – він пропонує широкий вибір можливих підсумків спортивних подій.

Одразу ж вдалим прикладом є матч Ювентуса й Порту. Чемпіон Італії поступився в першій грі аутсайдеру з рахунком 1:2, а отже в матчі-відповіді спробує відквитати гандикап.

Favbet пропонує на перемогу "старої сеньйори" коефіцієнт 1,47. Очевидно, що коли ви хочете підняти "легкі гроші", то й вкластися доведеться відповідно. Тому цей варіант не надто вдалий, якщо ваш банк 50 – 100 гривень. Натомість якщо ви готові ризикнути бодай тисячею гривень, щоб у підсумку повернути ці гроші та ще й заробити 470 гривень зверху – ідея непогана.

Ще кращий варіант – прохід Ювентуса в наступний раунд. На такий підсумок букмекер пропонує коефіцієнт 1,56. Також можна поставити на те, що Ювентус проб'є тотал 1,5 – коефіцієнт 1,53.



Прогнози на матч Ювентус – Порту / Скриншот з сайту Favbet

Та не зациклюватимемось на одному матчі. 10 березня матч-відповідь зіграють Ліверпуль і РБ Лейпциг. Мерсисайдці після цілої серії невдач будуть у не дуже доброму гуморі, тож цілком можуть "накидати" німцям.

На перемогу Ліверпуля букмекер пропонує коефіцієнт 2,40, а це вже виглядає доволі "апетитно".

Утім, щоб отримати з цього хороший виграш, потрібно й непогано розщедритися. Так з 1 тисячі гривень ставки ви матимете 1 тисячу 400 гривень чистого прибутку, а якщо ставка лише на 100 гривень, то й дохід відповідний – чисті 140 гривень.

Прогнози на матч Ліверпуль – РБ Лейпциг / Скриншот з сайту Favbet

Переваги й недоліки ординара

Серед основних переваг – більша впевненість у вдалому підсумку. Адже ваша ставка залежить лише від одного результату. Крім того, обрати подію для ординара завжди простіше, адже у вас йде час на аналіз лише однієї події.

Проте, є і певний недолік – неможливість надприбутку. З ординара в кращому випадку ви зможете помножити свій банк у 2 – 3 рази. Можна, звісно, помножити банк і в 10 разів, але для цього потрібно бути внуком Ванги, щоб передбачити дуже малоймовірний підсумок, наприклад, точний результат футбольного матчу.

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Експрес

Якщо ви поповнили власний рахунок на 200 гривень і збираєтесь на цьому підзаробити кілька тисяч, то експрес точно для вас. Але попереджаємо: імовірність не така вже й велика, як може здатися.

Для експресу ви можете обрати одразу декілька подій і передбачити підсумок у кожній з них – від 2 і більше. Можна й 10 – 15. Втім, для перемоги потрібно спрогнозувати всі без виключення. Навіть 1 невдалий прогноз при 19 вдалих означає програш.

Повернемося до Ліги чемпіонів і букмекера Favbet. Спробуємо зробити найбанальніший прогноз – вгадати переможців усіх чотирьох матчів 9 – 10 березня:

Ювентус – Порту : перемога Ювентуса (коефіцієнт 1,47)

: перемога Ювентуса (коефіцієнт 1,47) Боруссія Дортмунд – Севілья : перемога Боруссії (коефіцієнт 2,27)

: перемога Боруссії (коефіцієнт 2,27) ПСЖ – Барселона : для перестраховки фора ПСЖ – 0 (коефіцієнт 1,72)

: для перестраховки фора ПСЖ – 0 (коефіцієнт 1,72) Ліверпуль – РБ Лейпциг: перемога Ліверпуля (коефіцієнт 2,40)

При, здавалося б, не таких вже й великих коефіцієнтах у підсумку отримуємо загальний на 13,77. При ставці в 100 гривень можемо отримати понад 1 тисячу чистого доходу.

Якщо ризикнути й таки поставити, що ПСЖ вдруге переможе Барселону – втомлену після важкого матчу з Севільєю в кубку й Осасуною в чемпіонаті – то можемо замахнутися на загальний коефіцієнт у 17,70.



Експрес на 4 матчі ЛЧ / Скриншот з сайту Favbet

Можна не обмежуватися визначенням переможця матчу – благо Favbet дає, куди розгулятися. Тут тобі й ставки на кількість голів, час першого голу, результати в різні тайми матчу тощо. Є й спеціальні ставки, де можна передбачити, наприклад, що одна з команд виграє бодай один з таймів чи здобуде вольову перемогу.

Спеціальні ставки / Скриншот з сайту Favbet

Переваги й недоліки експресу

Безсумнівно, найбільша перевага – це можливість при вдалому збігу обставин швидко заробити великі гроші. Можливість "набити" зручний коефіцієнт завжди приваблює.

Утім, це відчутно знижує можливість перемоги. Адже навіть за теорією ймовірності кожен наступний прогноз після першого удвічі зменшує шанс на перемогу.

Так що ж обрати?

Люди, які серйозно займаються спортивними прогнозами, переважно користуються ординарами. Тут більша ймовірність перемоги й можна розраховувати свій банк на кілька ординарів у день.

Утім, якщо для вас спортивні прогнози – це більше розвага або ж ви маєте надію з мінімального банку одного разу "підняти куш", тоді вам більше підійде експрес. Утім, тут теж не варто сильно захоплюватися й набивати їх до 6 чи більше підсумків в одному.

При вдалому аналізі лінії спортивних подій чи впевненості в результаті 2 – 4 матчів можна спокійно вдаватися до невеликих експресів. Легкий приклад Ліги чемпіонів показав, що в такий спосіб доволі просто можна зібрати вдалий коефіцієнт.