Алексей Кащук и Максим Таловеров попали в символическую сборную первого тура Евро-2023. Украинцев высоко оценили.

Достойно внимания Авторитетное издание оценило: Украина посягнет на титул Евро, лидер "сине-желтых" сильно удивит

Все закономерно

Молодежная сборная Украины начала свой путь на юношеском континентальном турнире с победы над хорватским коллективом (2:0). Героем "сине-желтой" команды стал Алексей Кащук, который смог забить невероятно красивый гол, а затем утвердить преимущество своей команды, оформив ассист ( стал игроком матча ). Выдав такой перфоманс, к вингеру сборной Украины даже не должно быть никаких вопросов о попадании в 11-ку лучших. Теневым же героем стал центральный защитник "сине-желтых" Максим Таловеров. Вице-капитан украинского коллектива выдал хороший матч и помог своей команде покинуть ворота сухими.

Таким образом, в перечень лучших выступлений пострадали два украинца, ни одно большее не "делегировало" больше представителей. Также стоит отметить, что Алексей Кащук получил самую высокую оценку за свои ловкие действия на футбольном поле, а именно 8,8. Максим Таловеров же в свою очередь получил 8,0 балла за свой перформанс. также в сборную попали два испанца, которые формируют с украинцами одну группу.

Символическая сборная первого тура: Даниэль Перец (Израиль), Саба Сазонов (Грузия), Максим Таловеров (Украина), Кони де Винтер (Бельгия), Алексей Кащук (Украина), Кастриот Имери (Швейцария), Сандро Тонали (Италия), Максим де Кейпер (Бельгия), Серхио Гомес, Родри Санчес (оба – Испания), Пьетро Пеллегри (Италия).

Лучшая 11-ка / SofaScore

Напомним, что сборная Украины встретится с Румынией 24 июня, а с одними из главных фаворитов Евро-2023 Испанией "сине-желтые" будут соревноваться 27 июня.